VE : Polestar 6, le roadster décapotable sera bien produit !

• Le 0 à 100 en 3,2 s

• VMax de 250 km/h

• Deux moteurs et 650 kW de puissance totale

• Architecture 800 V

• Plus de 600Km WLTP

Les 500 premières unités de production seront mises à disposition sous la forme d'une édition exclusive et numérotée, la Polestar 6 LA Concept edition. Elle sera équipée de jantes en alliage spéciales de 21 pouces et disposera d'une couleur extérieure Sky unique (d'autres couleurs seront disponibles), de graphismes spéciaux sur les flancs de carrosserie et d'un intérieur cuir distinctif et garantissant le bien-être animal.

