VE : des images du Fisker Ocean, l'Autopilot Tesla passe à 15 000$ et une Dodge Charger EV

Et l'on démarre avecde ses véhicules (FSD). Le forfait passe donc de 12 000$ à 15 000$, une somme conséquente pour un usage encore assez limité, notamment par la loi locale ou par le niveau de maturité du système. On précisera qu'il ne s'agit que dela fonction, car le hardware est présent sur l'ensemble des véhicules de la marque.pour ceux qui voudraient l'utiliser pendant une courte période -les vacances par exemple., car la législation interdit la quasi-intégralité du FSD sur le Vieux Continent. Même aux USA, certain s'offusquent déjà de ces prix jugéspour une fonctionnalité encore en beta, promise pratiquement chaque année en version finale... mais qui peine à arriver. Et même au pays de l'oncle Sam, il n'est toujours pas possible de réellement confier le volant à la voiture, la loi exige toujours d'être attentif et prêt à reprendre le contrôle.Cette semaine,. Le constructeur espère sans doute doubler Ford ou Chevrolet sur le segment, même si la sortie ne semble pas pour tout de suite.Peu d'infos technique, on ne connait pas l'autonomie, la capacité de la batterie, ou encore la puissance de charge... mais la belle devraitD'ailleurs, un système baptisé eRupt devrait ravir les nosgaltique du thermique en simulant le passage de rapport (sic) en créant de faux rupteurs... et le bruit qui va avec. Les puristes (des deux côtés) crieront sans-doute au scandale, mais tout ceci reste affaire de transition.pour la partie centrale. Héritage oblige, on garde un bon vieux levier de vitesse, et beaucoup de boutons -même si la plupart sont désormais tactiles.Enfin, on termine avec quelques images . Plus de 600Km d'autonomie, un système d'écrans façon Tesla, des finitions haut-de-gamme, le tout à des tarifs très concurrentiels face à Elon Musk... c'est du moins la promesse du constructeur, qui proposera aussi ses modèles en Europe en fin d'année.Les interfaces semblent assez novatrices, notamment avec. Les personnes présentes sur place sont plus nuancées sur les finitions, jugées parfois assez moyennes, mais il s'agit encore d'un modèle de pré-série. En France, le Fisker Ocean est pré-commandable à partir de 41 900€ (petite batterie, 440Km) ou 69 950€ dans sa version la plus haut-de-gamme et l'autonomie dépassant les 600Km.