Etude biaisée, faux-crash, excuses : le bad-buzz d'AXA face à la voiture électrique

Accidents de voitures électriques: de nouveaux risques pour la sécurité routière?

Les conducteurs et les conductrices de voitures électriques causent 50% de collisions en plus occasionnant des dommages à leur propre véhicule que les propriétaires de modèles traditionnels à combustion

Dans le cadre des nouveaux crash tests annuels, les chercheurs en accidentologie d’AXA font la démonstration des causes et des conséquences pour la sécurité routière.

Lors de la simulation d’un accident dans lequel une voiture électrique prend feu, nous avons dû prendre des mesures pour assurer la sécurité du public. Ainsi, la voiture test était dépourvue de batterie et l’incendie a été déclenché à distance. En outre, le crash test effectué avec un modèle de la marque Tesla n’a pas causé au soubassement de la voiture des dommages de nature à déclencher un incendie de batterie, contrairement à ce que pourraient le suggérer les images enregistrées. Ce test n’a donc pas confirmé ce scénario d’accident. Nous aurions dû mentionner explicitement ce fait dans la communication qui a suivi le test, notamment dans le communiqué de presse et dans les images fournies.

Rétrospectivement, ce test destiné à illustrer un risque supposé aurait dû être conçu différemment. Nous avons clairement indiqué dans notre communiqué de presse que, selon les statistiques d’AXA Suisse, les voitures électriques ne sont pas plus sujettes à un incendie que les véhicules à combustion classiques. Néanmoins, nous devons reconnaître que les images publiées donnent une impression différente une fois sorties de leur contexte.

La branche suisse a en effet publié une pseudo-étude comparative, tendant à prouver queL'article, toujours en ligne à l'heure où nous écrivons ces lignes, a même, incendies et tout le toutim. Une Tesla Model S a même étépour prouver à nos amis suisse ô combien ces modèles puissants et bardés de kWh étaient dangereux à conduire en cas d'accident :. La voiture de la vidéo s'est vue retirée la batterie intégrée et les flammes ainsi que l'explosion vient en fait... d'effets pyrotechniques... un vrai scénario hollywoodien !Devant le bad-buzz provoqué, l'assureur a été obligé de s'excuser via communiqué de presse :Axa confirme même (c'est lunaire !)-ce que laissait pourtant supposer la vidéo. D'ailleurs, une récente étude du National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et du National Transportation Safety Board (NTSB), les VE ont un taux de 25 incendies pour 100 000 véhicules, contre 1 530 pour les VT et à 3 475 pour les hybrides.Enfin,Vu le peu de modèles proposés actuellement (et en majorité des véhicules aux tarifs et puissances élevées), comparer des modèles de 500CV avec des Clio Diesel n'a pas réellement de sens. Comme le note d'ailleurs Caradisiac, l'étude contient justement un tableau (assez incomplet, car il est noté "chers et/ou puissants") par catégorie et là,(même s'il reste en défaveur des VE) :Bref, même s'il parait(les VE sont encore rares dans les auto-écoles), on se demande quel intérêt a un assureur à organiser pareille mise en scène, à l'heure où la pollution de l'air devient un enjeu mondial.