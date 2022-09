Une startup veut "télécommander" des voitures en 4G : nos questions à Enn Laansoo, CEO d’ELMO

Mac4Ever : Quel est l'état actuel de la législation en France et en Europe pour permettre l'utilisation de ces technologies ?

● Comment la législation européenne/française peut-elle évoluer autour des "voitures télécommandées" en usage réel ?

● Pourquoi utiliser la 4G et non la 5G, qui semble avoir une latence plus adaptée ?

● Comment sont gérées les situations problématiques à distance (accident, panne matérielle, perte de connexion...).

• Une IA est-elle présente dans la voiture, pour lui permettre de se ranger en toute sécurité ou de gérer une déconnexion ?

La startup estonienne ELMO existe pourtant bel et bien, elle a été fondée en 2013 et-essentiellement dans un but locatif, par exemple.(dotée d'un véritable pilote), qui envoie à la voiture des messages de commande (direction, frein, accélérateur, sélection de vitesse, etc.) en fonction des indications du conducteur., sans pilote à bord. Trop beau pour être vrai ? ELMO aimerait bien s'implanter en France, mais le cadre juridique est encore flou autour de la technologie utilisée. Pour en savoir plus, nous avons posé quelques questions à Enn Laansoo, CEO d’ELMO :Pour l'instant, de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur concernant les véhicules autonomes.. Cependant, la législation est en cours et selon les informations que nous avons, il y aura des groupes de travail sur ce sujet probablement cet automne mais nous n'avons pas tous les détails pour le moment.Au niveau européen,en ce qui concerne les voitures autonomes mais elle n'est pas encore fixée en ce qui concerne les voitures télécommandées.Nous pensons que le cas idéal est une coopération étroite entre les autorités et les fournisseurs de technologie.. Aujourd'hui, ELMO prévoit de commencer les essais dans la rue en Estonie au mois d'août afin de mettre en service les 20 premières voitures électriques télécommandées dès cette année, car nous avons réussi le test du site d'apprentissage.Dans le cadre des essais dans la rue, nous pouvons déjà commencer à fournir un service de location à court terme avec les premières voitures.dans le but d'assurer la sécurité, d'acquérir une expérience de conduite dans la rue et de contribuer à affiner le caractère unique et la technologie de la télécommande., cependant à l'avenir, notre service pourra facilement passer à la 5G.. Les messages de contrôle et le signal vidéo sont transmis sur 2 canaux de données mobiles 4G distincts et redondants à faible latence. D'après nos tests en France, en Allemagne et en Estonie, notre latence est aujourd'hui de l'ordre de 50 à 200 msec, ce qui est suffisant pour faire fonctionner la voiture à distance.Cependant,. De plus, le débit du canal de communication sera meilleur, ce qui augmentera la qualité du flux vidéo.Tout d'abord, nous aimerions insister sur le fait que. Cela signifie que lorsque le client prend le contrôle de la voiture, la fonction de télécommande est désactivée, ce qui signifie qu'il n'y a aucun danger pour le client qui loue la voiture.En outre,qui se concentre uniquement sur la conduite, ce qui est beaucoup plus sûr que de conduire une voiture dans une situation normale.et un opérateur se rend à la voiture pour en reprendre le contrôle.Nous travaillons également en amont pour prévenir ces situations - par exemple, pour éviter une perte de connexion, nous établissons une cartographie des problèmes de connexion dans une ville et évitons ces itinéraires., mais nous considérons la technologie de contrôle à distance comme une étape intermédiaire avant la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, car notre service peut être lancé très rapidement et recueillir des données précieuses auprès de nos clients.et si les constructeurs automobiles ont intégré des fonctions d'intelligence artificielle, elles resteront bien sûr dans la voiture. Aujourd'hui, les voitures électriques de nouvelle génération sont déjà équipées de systèmes avancés d'aide à la conduite (comme le freinage automatique d'urgence, etc.) que nous ne retirons pas de la voiture.