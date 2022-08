Bornes de recharge en vacances : 2022, premier été chaotique pour les voitures électriques

trous

Le WE dernier vers Mâcon -Merci Rémy

On nous envoie aucun technicien

Je ne suis qu'à 33kW alors que c'est une borne de 50kW

Il y a 6 bornes mais seulement 4 places !

ne faut pas être trop pressé

l'ancien monde

Les habitués de l'autoroute des vacances auront même remarqué, qui arrivent sur les aires tels des nuées de frelons et qui saturent très rapidement les 4 ou 6 bornes rapides généralement disponibles. Si vous avez le malheur de partie un week-end ou un jour de grand-départ, les files d'attente sont monnaie courante, parfois plus d'une heure pour charger sa voiture. Et même en semaine, il est, surtout sur les grands-axes.... La France, comme de nombreux pays Européens (Suisse, Allemagne, Belgique...) offrent un maillage très complet, lesde plus de 100 à 150Km sont devenus très rares., et oblige les conducteurs à faire entre 40 et 100Km pour la suivante : s'il ne vous reste que 5 ou 10% de batterie, il va alors falloir trouver une solution de secours, car sur voie rapide, 100Km nécessitent au moins 20 à 40% d'autonomie, suivant les modèles.Soyons sincères,: durant nos essais, on est toujours arrivé à charger sur ce réseau, même si, dans de très rares cas, des stations sont parfois HS pendant quelques heures. Même chose chez Fastned, dont les bornes sont protégées des intempéries et de bonne qualité. Mais ce n'est pas le cas partout...Malgré un développement rapide,: comme vous pouvez le voir dans la vidéo récemment publiée par l'association FAUVE sur l'aire Total de, la moitié des personnes interrogées ne sont pas enchantée du servicese plaint une femme, dont la borne ne fonctionne pas.rétorque un autre, en DS3 électrique.peut-on également entendre dans l'interview.Je vous remets ici l'extrait de la vidéo que nous avions tournée en début d'année chez Total, sans beaucoup de succès :Certes, il existe encore quelques stations très encombrées (Nîmes, Lausanne, par exemple) mais l'américain réagit rapidement : les SuperCharger de Lyon, de Chambéry, de Mâcon ou de Montélimar ont été largement renforcées ces derniers mois, avec parfois plus d'une vingtaines de stelles !Nous avons même vu du personnel gérer les véhicules pour minimiser l'attente.. Oui mais voilà, Tesla reste une entreprise tournée vers la tech, ce qui manque aux constructeurs traditionnels ou aux gestionnaires de réseaux de bornes de, mais les personnes que nous avons rencontrées n'avait aucun pouvoir sur l'accès aux bornes, et se contentaient de prodiguer quelques conseils (charge à 80% etc.) L'opérateur a placé de nombreux encarts (ci-dessous) pour sensibiliser les clients à ne pas trop squatter les bornes et à favoriser des charges courtes. Mais du côté des applications ou des bornes,par exemple., mais très nette, des voitures électriques sur les voies rapides. Le réseau s'est étoffé, beaucoup ont compris que les stations devaient grossir et mieux gérer les périodes d'affluence. En 2023, on peut espérer toujours plus de bornes et une meilleure gestion des rotations de véhicules.Il suffit de se rendre dans une grande métropole (Paris, Lyon, Marseille...) pour voir que rares sont les parking à proposer plus d'une dizaine de bornes (plutôt 4 ou 5 dans le meilleur des cas). Pire, à Lyon par exemple,. Si le reste de l'année, une dizaine de bornes à Arcachon peut paraitre suffisant, il faut avoir de la chance pour trouver une bornes libre en plein été. Même chose à Chamonix, qui compte pourtant 4 ou 5 parking équipés, mais souvent squattés, faute d'un nombre suffisant de prises. Récemment, j'étais àsans doute par un camping-car environnant. Il a fallu attendre la fin de journée pour trouver une place... par chance., certains centres commerciaux (comme à Sallanches, ci-dessus) affichent parfois jusqu'à une vingtaine de bornes (gratuites) sur un parking extérieur ! Beaucoup connaissent aussi(entre 2 et 6 suivant les régions), idéales pour remettre quelques dizaines de kilomètres le temps de ses courses.Comme les stations essence en leur temps (qui se rappelle des premières pompes "sans plomb" bien trop rares ?), les bornes de recharge se développent à mesure que le parc progresse, et malgré quelques moments de tension, les utilisateurs actuels trouvent toujours des solutions. Mais pour la première fois cette année, les réactions sont unanimes chez les habitués :Il faudra un immense effort de la part des opérateurs, collectivités et même des privés (hôtels, restaurants, commerces...) pour que l'été 2023 ne soit pas vécu comme un enfer pour ceux qui ont osé franchir le pas.