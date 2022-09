MG4, la voiture électrique pas chère et bien équipée : 350/450Km d'autonomie, dès 22990 € !

Dès 22 990€ pour une autonomie de 350Km !

Standard

• 125 kW / 170 ch

• vMax : 160Km/h

• 0 à 100 en 7.7 secs

• Charge rapide à 117 kW

• Charge lente à 6,6 kW

• Batterie LFP de 51 kWh

• Autonomie de 350 km

• 28 990 € (hors bonus)

Des équipements haut-de-gamme

Comfort / Luxury

• 150 kW / 204 ch

• vMax : 160Km/h

• 0 à 100 en 7.9 secs

• Charge rapide à 135 kW

• Charge lente à 11 kW

• Batterie LFP de 64 kWh

• Autonomie de 450 / 435 km

• 32 990 € / 34.990 € (hors bonus)

Le constructeur, au nom très anglais, mais sous pavillon chinois, a ouvert les commandes pour sa petite citadine, dont le rapport qualité/prix est tout simplement imbattable !et de motorisation, ont de quoi donner des sueurs froides aux modèles européens.Voici les configurations :Cette configuration embarque de série le, l'avertisseur de somnolence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les radars de recul, la climatisation automatique, l'accès mains libres, un écran tactile 10,25",, les rétros électriques et chauffants, et le système V2L (pour renvoyer du courant).La version Comfort rajoute, et le volant cuir et la version Luxury embarque une, surveillance des angles morts, aide au changement de voie, sièges avant et volant chauffants, siège conducteur électrique, chargeur téléphone à induction, navigation avec fonctions connectées, commandes vocales, Hotspot Wifi, feux arrière avec bandeau LED, toit peint en noir.On notera qu'une, mais aussi de déclencher la climatisation, de gérer les ouvrants ou même d'avoir des statistiques de conduite !Alors certes,d'autonomie avec sa Model 3, mais bonus déduit, l'américain se montreA 26 990€ pour 450Km, ne cherchez pas, il n'y a rien d'autre sur le marché !On notera enfin que, contre plutôt 18 chez Kia et 25 chez Tesla ou encore que le coffre ne fait que 363L, ce qui est un peu léger pour une famille. Mais avec ses 4,28m de long, elle se faufilera bien mieux en ville que la plupart de ses concurrentes... Enfin, vous pouvezen fonction de la configuration choisie, ce qui est un peu en dessous de Tesla, Kia, Hyundai et les autres, qui dépassent allègrement les 300Km (500Km WLTP).