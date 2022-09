Tarifs qui explosent, bornes coupées : hiver difficile pour les voitures électriques ?

RTE veut couper les bornes !

météo de l'électricité

Ecowatt rouge

Des prix qui s'envolent sur autoroute !

• Charge lente (AC 22kW): 0,60 EUR/ kWh

• Charge accélérée (50kW): 0,88 EUR/ kWh

• Charge rapide : (>50kW): 0,98 EUR/ kWh

Pour éviter cela,, chargé de donner uneet surtout, des conseils, écogestes et recommandations pour éviter toute pénurie. Pour le moment,, même si des mesures ne sont pas à exclure.En cas de charge du réseau électrique, RTE suggère notamment une piste qui risque de faire bondir ceux qui ont investi dans un véhicules électriques :. Déjà relayée par plusieurs médias, cette possibilité reste pour le moment très théorique, d'une part car ces bornes ne représentent qu'une extrême minorité de la consommation et surtout, car RTE précise que le délestage sera une solution de dernier recours, notamment sur des journéesEn réalité, il s'agit surtout(la nuit notamment), afin de minimiser les charges en journée et en soirée, lors des pics. Pour ces derniers, le gain est double, car l'électricité est souvent moins chère la nuit (en fonction des abonnements), et cela minimise aussi les tarifs des opérateurs sur autoroute, qui ne cessent d'enfler.Et justement,actuellement. Symbole de cette augmentation sensible, on voit de plus en plus de Tesla chez Ionity (0,30cts/kWh après abonnement), alors que le tarif des SuperChargers se situe désormais entre 0,50 et 0,60€/kWh.Dernière augmentation en date,le mois prochain :Vous avez bien lu,, du jamais vu ! Ce prix, qui devrait débarquer dès le 1er octobre, mais dépendra des franchises et des accords locaux.