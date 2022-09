Tesla : le prix des SuperChargers explose, et rejoint les tarifs de Ionity

Aussi cher qu'un plein d'essence ?

Tous les opérateurs augmentent leurs prix

2000Km en Model Y 2022 (Road Trip)

En 2019, lors du lancement de la Model 3 en Europe, le, un montant très honnête pour de la charge rapide, et loin des 79cts/mn de Ionity. Mais depuis, les hausses sont régulières et même vertigineuses : de près de 50 centimes le kilowattheure en mars dernier,(en France) pour la même quantité d'électricité depuis lundi ! Pire, si vous êtes hors abonnements/Tesla,Sachant qu'un plein complet d'une Tesla Model 3 Grande Autonome compte environ 80kWh, la facture oscillera donc. Les utilisateurs de véhicules électriques savent toutefois que la plupart des charges sont réalisés à domicile, soit moins de 20 centimes le kWh en moyenne dans l'hexagone -ce qui réduit un peu la facture totale, même sur les grands trajets.Comme vu récemment , Tesla n'est pas le seul opérateur à augmenter ses prix.! La concurrence ayant du bon, Fastned reste à € 0.59 par kWh, Total à 0,49 €/kWh et Ionity à 0.69 €/kWh, mais autour de 30cts par kWh avec l'abonnement mensuel -ce qui devient désormais la bonne affaire du moment.Avec de tels tarifs,: sortir de l'autoroute n'est pas toujours une partie de plaisir pendant les grands trajets, d'autant que les SuperChargers sont rarement situés sur des aires de service, mais plutôt autour des hôtels de campagne. Seul bémol,-il faut faire le réglage manuellement pour chaque trajet. Mais à l'heure où les bornes rapides sont désormais légion sur autoroute, est-ce vraiment un souci ?