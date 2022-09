Des touristes françaises traquent leurs valises volées grâce à des AirTags

Merci à JC de nous l'avoir signalé

On notera que c'est son utilisation première qui a servi -à savoir la protection des objets contre la perte ou le vol- et qu'il ne s'agit pas de dossier de harcèlement.Fin août, de retour de leurs vacances en Corse, deux charmantes touristes ont connu la désagréable expérience de ne pas retrouver leurs bagages à l'atterrissage de leur vol sur Corsica Airlines.Utilisant, elles ont pu constater que ces dernières n'était pas en Corse ou dans un hangar de l'aéroport mais qu'elles segentiment vers Paris.Après avoir repéré une adresse précise, elles ont fait le déplacement pour repérer visuellement l'une des valises. Après avoir prévenu la Police, elles ont pu la récupérer. Elles ont également pu traquer leur autre bagage -éventré- au milieu d'une dizaine d'autres dans un état similaire, dans un bois non loin....Cette histoire ne permet d'oublier que, obligeant Apple à concevoir un. Ce dernier permet en effet à une personne suivie à son insu de recevoir une alerte sur son smartphone (iPhone comme Android). De même, le 26 avril dernier, elle a également publié une nouvelle version du firmware des AirTags modifiant le son émis par une balise inconnue, qui serait placée à l'insu d'une personne dans ses affaires.