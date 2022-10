Tesla : record de ventes, un bateau Cybertruck, un robot Optimus et le pack Piste de la Model 3

Un trimestre record

Un robot qui titube

AI-Day

mettre fin à la pauvreté dans le monde

Le Cybertruck est un bateau (?)

traverser des rivières, des lacs et même des mers qui ne sont pas trop agitées

Un pack piste sur la Model 3

Optimisez les performances de votre Model 3 Performance sur piste. Le Pack Piste est un pack matériel complet conçu pour vous offrir une force maximale en virage, des performances de freinage et une stabilité à grande vitesse pour réaliser les meilleurs temps au tour.

• 4 jantes 20X9.0J Zero-G performance

4 caches centraux avec logo Tesla T

• 20 caches écrous

• 4 pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 245/35ZR20 XL

• 4 capteurs de pression des pneus BLE

• 4 plaquettes de frein avant haute performance

4 plaquettes de frein arrière haute performance

2000Km en Model Y 2022 (Road Trip)

A l'heure des résultats financiers, Elon Musk a confirméSans surprise, les très chers Model S et X ne représente que 18 672 unités, et nous n'avons pas la ventilation entre la Model 3 et le Model Y pour le reste des ventes.Le plus difficile pour la marque américaine, fut apparemment de-la plupart des voitures proviennent de Chine pour l'Europe, par exemple. Musk a également déclaré que 160 000 personnes utilisent le FSD (la conduite entièrement autonome) encore en version beta, mais parfaitement fonctionne aux USA.Ce week-end,. Il a évidemment beaucoup été question de la conduite autonome -pour laquelle Tesla excelle et semble même sans concurrence directe sur le segment grand public- mais Elon Musk en a aussi profité pour présenter... son robot Optimus.-une date à prendre avec des pincettes, connaissant le patron de Tesla -qui estime vouloirgrâce à cette androïde, joli dessein ! Capable de réaliser toutes les tâches du quotidien, ce dernier a fait une première apparition remarquée... mais pas vraiment impressionnante.. Mais d'après Musk, le souci des robot actuels n'est pas tant de se déplacer mais bien d'être réellement intelligents, domaine dans lequel il pense avoir déjà beaucoup d'avance.C'est en substance ce qu'a déclaré Elon Musk ce week-end sur twitter. Attendu en 2023, ce gros 4x4 serait capable de. Une étanchéité assez inédite, donc, mais évidemment, la bestiole de plus de 2 tonnes ne pourra pas flotter ni réellement avancer s'il ne touche pas le sol -du moins, on l'imagine. A moins que sa cabine ne permette de tenir hors de l'eau... comme un bateau !. Mais traverser une mer, un lac ou jouer les voitures amphibies..s ce serait inédit ! Les mauvaises langues diront surtout à Elon Musk... de le produire ! En effet, le Cybertruck aurait déjà dû rouler cette année, si le CEO avait tenu son calendrier. D'ailleurs, il sera surtout intéressant de voir s'il tient aussi... son prix !Enfin,! Dommage, il ne peut-être acheté qu'avec une TM3 Performance, mais pas la version Grande Autonomie (même avec le Boost).Il comprend :