Polestar 3 : la fiche technique de ce SUV de luxe, 100% électrique, attendu en 2023

Puissant, mais cher !

Un petit coffre mais de l'espace

Charge (pas si) rapide à 250kW

clés sans fil

La fiche technique

Autonomie : 610 km (WLTP)

Transmission : Quatre roues motrices

Puissance : 360 kW / 489 ch

Couple : 840 Nm

0–100km/h : 5.0 s

Vitesse maximale : 210 km/h

Poids de remorquage : Jusqu'à 2,200 kg

Batterie : 400V Lithium-ion, 111 kWh capacité, 17 modules

Garde au sol : 202 mm (avant) / 201 mm (arrière)

Empattement : 2,985 mm

Longueur : 4,900 mm

Hauteur : 1,614 mm

Largeur, rétroviseurs inclus : 2,120mm

Alors que la berline était plutôt compétitive face à la Tesla Model 3,En effet, le prix de base se situe autour de 100 000€, alors que les spécifications techniques sont assez proches de sa petite soeur.Avec: c'est bien, mais en dessous d'une Tesla Model 3 et même... d'une Polestar 2 Long Range Dual Motor ! Et je ne parle pas des 2,6 secondes du Model X Plaid de Tesla...Il faut dire que ce gros bébé de 4,90 m et de plus de 2m de large embarque, ce qui lui fait allègrement dépassé les 2 tonnes.. Il n'y a pas de tunnel central -un bon point- ce qui devrait permettre de caser de grands gabarits. 2 prises USB C sont disponibles à l'avant, comme à l'arrière.En revanche, le coffre ne fait que, y compris sous le plancher. Il y a bien un frunk, mais de 32 litres seulement.Avec une. En réalité, la plateforme plafonne à 400V et le 10-80% est annoncé en 30 min -ce qui reste correct vu la taille de la batterie.-pourquoi diable ne pas passer à 22kW ?Pour le reste, on retrouveainsi qu'un affichage tête haute (HUD) de 22,86cm x 7,62cm (800 x 480 px). La Polestar 2 n'avait pas de HUD, même en option.Le système multimédia est toujours sousAvec cet écran plus large, mais toujours vertical, pas sûr qu'on puisse y regarder un film confortablement. En revanche, le système de Google reste aujourd'hui l'un des plus avancés, surtout en matière de GPS.mais aussi 2 cartes-clés NFC et 2. Pas de CarKey, en revanche.mais la disponibilité en France n'a pas encore été annoncée. En Suisse et en Belgique (et dans les autres pays d'Europe), il est déjà possible de la pré-commander.