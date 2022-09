VE : BMW i4 au prix d'une Tesla, autonomie des e208/DS3, Polestar 3, Smart#1 et SuperChargers

De nouveaux SuperChargers ouverts à tous

Autonomie en hausse pour l'e208 et la nouvelle DS3

La Polestar 3 dévoilée en octobre

Le prix de la Smart#1

Une BMW i4 au prix d'une Tesla Model 3

Il faut dire qu'avec la montée récente des prix , les bornes de l'américain ne sont plus très attractives, y compris pour les propriétaires de Model SEXY. En tout, ce sont 14 sites qui sont concernés : Aire des Portes d'Angers (12 bornes), Avallon (16), Beaune (12), Bordeaux - Merignac (10), Dijon (16), Eurotunnel - Terminal (8), Eurotunnel - Flexiplus Lounge (2), Fontainebleau - Ury (10), Langon (10), Nantes - La Chapelle-sur-Erdre (8), Metz (12), Niort (12), Saint-Brieuc (8) et Saintes (8).-cette densité de chargeurs reste assez inédite pour un seul constructeur. Quant aux prix, ils oscillent entre 0,67€ (clients Tesla) et 0,79€ (le reste du monde). A ce tarif, mieux vaut rester sur l'autoroute chez Ionity, croyez-moi !, et bientôt même pour les propres clients d'Elon Musk... Vivement une baisse des prix, ce qui ne semble pas pour tout de suite !Arrivant en milieu de cycle, les e208 et la DS3 sont légèrement revues. Les versions électriques bénéficient même d'une nouvelle batterie :toujours avec son moteur de 156 chevaux pour 260 Nm. Pourra-t-on enfin espérer atteindre les 200Km sur autoroute ? On essaiera de le tester ! Précisons que Peugeot a également, une avancée bienvenue, même si cela reste nettement moins bon que la concurrence.. Quant à l'autonomie, elle est aussi de... 402 kilomètres. La DS a certainement une aérodynamique un peu moins bonne que la 208, d'où ces chiffres. Pas de changement concernant. Renault fait mieux avec la Zoe (22kW) et sur la Megane E-Tech., notamment son design extérieur, avec des dimensions proches d'un E-Tron ou d'un iX, une autonomie avoisinant les 600Km WLTP et des équipements pléthoriques. Ce serait aussi le cousin direct du XC90 électrique, qui partagera la même plate-forme électrique SPA2.: la suspension sera bien pilotable, et un Pack Performance fera grimper la motorisation à 512CV. Elle embarquera aussi un système multimédia sous Nvidia et le constructeur promet une conduite autonome très avancée., hors bonus, un tarif assez serré, pour cette voiture entièrement fabriquée en Chine. De base, elle embarque un moteur de 272 CV et une batterie de 66 kWh offrant une. C'est encore pire pour la version Brabus (on est chez Mercedes, 47 490 €), quatre roues motrices et 428CV, qui ne fera que 400Km WLTP, soit à peine 200 sur autoroute. Parmi les équipements proposés, on re trouve la vision 360°, un écran tactile 12,8", et même des phares Matrix LED, un système audio Beats (Apple !), une pompe à chaleur, un chargeur de 22 kW pour le haut-de-gamme.Enfin,A ce tarif, la batterie ne fait que 68,0 kWh (contre 80,7 sur la version 40), le moteur 286CV (contre 340CV) avec un 0 à 100 km/h en 6 secondes. Forcément,, ce qui reste pas si mal, assez proche de Tesla finalement -les i4 ont une consommation très raisonnable, autour de 19kWh sur autoroute, d'après nos mesures en i40. Elle charge à 11 kW en courant alternatif et 180 kW en courant continu, et embarque (de série) les phares LED, les écrans incurvés, la caméra de recul et la pompe à chaleur -pas mal !. Evidemment, les options font vite grimper le tarif chez BMW mais en restant raisonnable, je suis à 56 200€ avec cette configuration légèrement boostée :