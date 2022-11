La Fiat 500e Abarth électrique s'offre un son artificiel et un plaisir à l'autonomie limitée

Son artificiel et mécanique boostée

Si l'on adore toujours son design très sportifil est vrai que sur le plan esthétique, la bombinette électrisée ne se démarque pas beaucoup de sa version classique en dehors de quelques éléments décoratifs ou de nouvelles peintures plus. A l'intérieur, Fiat a tout de même optéavec un toit vitré teinté de série. Le volant, renforcé à 10H10, est lui-aussi inédit, tout comme les matériaux façon carbone sur la planche de bord.Mais le plus amusant reste l'angle choisi par le marketing pour tenter de convaincre le public habituel de la 500 Abarth thermique :, notamment au niveau des reprises. (La 40 à 60 km/h en 1,5s, vs 2,5s pour l’Abarth 695). Il est vrai que l'absence de boite de vitesse et le couple immédiat favorise largement les versions électriques.Mais ledu pétrole restant absent sur un moteur bobiné,. Heureusement, on peut le désactiver, mais il est sans doute nécessaire de passer par ce genre d'artifice pour assurer la transition chez les fanas de accélérations dans les tunnels ou sous les ponts -on en sait quelque chose au bureau :-)Logiquement,que l'on avait testé (ci-dessous), et qui offre grosso-modo 150Km sur autoroute et presque le double en ville. Mais avec un bloc de 113 kW, soit 154 ch (et 235 Nm),De 320 WLTP sur la 500e, on devrait être sous les 300Km avec cette version, de quoi s'arrêter tous les 100Km sur autoroute, sauf réelle surprise côté efficience -Tesla y arrive bien ! En tout cas, si Fiat ne communique aucun chiffre, ce n'est sans doute pas un hasard...pour le bridage à 100kW,pour pouvoir taper dedans ponctuellement et conserver la conduite à un pied et enfinpour ceux qui ont envie d'envoyer sans limite.La version de lancementsuréquipée (avec écran 10,5 pouces, accès/démarrage mains libres, radars de stationnement 360°, système audio JBL, pare-brise chauffant, surveillance des angles morts.) est proposée. Il faut toutefois déduire le bonus (6000€), ce qui permet de revenir à un prix plus acceptable (quoique) pour cette deuxième voiture à l'autonomie limitée mais au plaisir garanti.