Insolite : un frunk pour la BMW i4 créé par une petite startup allemande

Test de la BMW i4 40 : je la préfère à la Tesla Model 3 ?

Pas de coffre à l'avant, mais un gros trou !

frunk

Un frunk de 40L !

Le prototype en polystyrène a été fabriqué et livré très rapidement. Lors du test d'installation, seuls quelques petits soucis ont été relevés et ont été rapidement corrigées. Les outils et les matières premières sont commandés et maintenant il faut attendre. Malheureusement, les délais d'exécution ici sont toujours extrêmement longs (environ 16 semaines). Selon l'état actuel, les prototypes ne seront terminés qu'en novembre [...] Nous allons essayer de planifier une première production peu de temps après les prototypes. Notre objectif déclaré est de pouvoir livrer en 2022. Nous vous contacterons dès qu'il y aura à nouveau des nouvelles.

, avec laquelle elle partage pratiquement tout. L'avantage est très net sur le plan industriel, un peu moins sur la partie électrique : on hérite d'un énorme tunnel central, réduisant l'espace arrière notamment. Mais c'est encore pire devant...En effet, on s'attendrait donc logiquement à voir l'énorme moteur remplacé par un coffre, uncomme chez Tesla, Kia, Polestar et quelques autres. Or lorsqu'on enlève la plaque en plastique,C'est vraiment dommage car, et avec un peu de travail sur le câblage des onduleurs et des circuits de refroidissement de la batterie, il serait même possible de dégager un beau volume.D'où l'idée d'une petite société allemande de. Voilà le modèle qu'ils ont déjà réalisé pour la BMW iX3 :, mais l'ensemble parait déjà bien avancé :Le site propose de s'inscrire ici pour être tenu au courant.