Jugés trop dangereux, les AirTags sont interdits de vol à la Lufthansa !

On notera qu'il s'agit ici de son utilisation première -à savoir la protection des objets contre la perte ou le vol- et non d'un cas de harcèlement.C'est ce qu'on pourrait bien penser au vu de l'interdiction de vol qu'elle a prononcé à l'encontre des AirTags. En effet, les bagages transitant par les soutes des avions ne doivent pas transporter de petites balises blanches d'Apple.. Dans un fil, elle répond effectivement que Interrogée un peu plus loin sur la classification, la compagnie aérienne affirme :Mais l'affirmation que la compagnie aérienne fait au sujet des lignes directrices de l'OACI (Organisation internationale de l'aviation civile) serait apparemment fausse d'après nos confrères américains En effet, le texte que Lufthansa cite ne détaille que spécifiquement la réglementation des batteries au lithium-ion, comme celles que l'on peut trouver(souvenez-vous de l'affaire des batteries). Or, pour fonctionner, l'AirTag utilise des piles CR2032 qui ne sont pas des batteries au lithium-ion et qui, à ce titre, ne sont pas concernées par la réglementation en question.En effet, sont citées des exemples d'appareils utilisant des piles CR2032, comme les montres qui ne sont bien évidemment pas interdites sur les vols. De plus, les AirTags fonctionnent principalement comme. Cette dernière estEn fait, selon certains, la vérité serait ailleurs. Et, cette interdiction ne serait qu'un moyen détourné afin...