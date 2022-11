Recharge électrique : 1 borne sur 5 en panne en France et Tesla casse les prix

Lentes et pas toujours disponibles

Tesla casse les prix !

• 0,34€/kWh en moyenne avant 16h00 et après 20h00 (contre 0,59€)

• 0,38€ entre 16H et 20H (contre 0,66€)

• 0,49€ sans abonnement avant 16h00 et après 20h00 (contre 0,70€)

• 0,55€ sans abonnement entre 16H et 20H (contre 0,78€)

Dans son dernier baromètre dans l'hexagone et de leur disponibilité., le constat semble a priori assez positif, ce qui ramène d'ailleurs à 112 bornes de recharge en moyenne pour 100 000 habitants. C'est bien mais loin d'être suffisant en ville par exemple, où il n'est pas toujours facile de charger à domicile.Cependant, il y a de vraies disparités dans la répartition de ces emplacements, et aussi dans les usages qui en sont faits. Par exemple, les niveaux de puissance sont assez faibles,Quant aux bornes rapides, elles restent ultra-minoritaires dans le paysages, surtout pour les points >150KW (2% !) indispensables pour les longs trajets ou pour minimiser le temps passé à charger.Comme vous pouvez le voir ci-dessus,, voire même très lente -la faute au recyclages de bornes d'autopartage notamment. Autre source d'inquiétude,, mais avec une variation en fonction des puissances, une fois encore :Si l'on peut trouver le chiffre plutôt élevé (Un point de recharge est considéré comme disponible s’il n’est ni en maintenance, ni hors-service),Imaginez si une pompe à essence sur 5 était fermée... A l'usage, cela veut aussi dire qu'on peut difficilement compter sur sa destination pour récupérer des électrons, alors même que les stations ne sont pas aussi nombreuses que nécessaire -un vrai casse-tête pour les automobilistes.Malgré les apparences, en pratiques,: à l'heure où j'écris ces lignes, il est plus facile de charger tous les 100Km entre Marseille et Paris que de trouver une borne libre dans un parking à Lyon, Marseille ou Toulouse. La densité d'équipements est toujours insuffisante et avec l'accroissement du nombre de véhicules électriques en ville, couplée à la difficulté de charger devant ou sous les immeubles, ces points de charge sont paradoxalement pris d'assauts. Pour vous donner un autre de grandeur, il y a souvent entre 5 et 10 bornes dans un parking de plusieurs milliers de places, alors qu'il en faudrait désormais sans doute plusieurs dizaines minimum.Dans une autre étude . Autrement dit, il faudrait une accélération massive des installations, pour tripler leur nombre d'ici 2 ans !On finit sur une info qui devrait ravir les possesseurs de Tesla, mais aussi ceux qui utilisent les SuperCharger occasionnellement :. Vu le nombre de Tesla sur ces chargeurs ces derniers mois, et la désertification des SuperCharger, on imagine que Tesla a perdu de nombreux clients et compte bien redresser la barre rapidement.