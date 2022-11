Lancia va renaître de ses cendres sous l'impulsion de Stellantis, avec 3 VE d'ici 2028

La renaissance de Lancia

Trois véhicules électriques entre 2024 et 2028

Progressive Classic

Le nouveau langage Pu+Ra Design de Lancia crée un espace aux formes à la fois pures et radicales avec un langage non typique de l'industrie automobile et où les intérieurs des futurs véhicules Lancia seront parfaitement cohérents avec le design de leurs extérieurs. Une fois à bord, les conducteurs et les passagers seront accueillis par l'élégance typique de Lancia, avec des intérieurs inspirés des icônes du passé comme la Gamma, la Thema et la Flavia, qui sont aujourd'hui rehaussées par une technologie simple et intuitive en ligne avec l'ADN de la marque. Le résultat est une atmosphère de salon authentique, offrant une sensation similaire à celle ressentie dans une maison italienne typique.

Le constructeur italien a vu le jour en 1906 à Turin et détient encore le record du plus grand nombre de victoires en rallye et de titres de champion du monde avec les légendaires Fulvia (débutant avec un original quatre cylindre en V, 1963-1976), Stratos (1973-1978) et la fameuse Delta Integrale (1987-1994). Si l'aura de la marque est encore vivace, la Lancia Ypsilon est le dernier et unique modèle de la gamme depuis 2015. La marque a été rachetée par Fiat en 1969, puis est passée dans le giron de Stellantis lors de la fusion de groupe Fiat Chrysler avec PSA en 2021. Stellantis a profité du Design Day pourLe dirigeant de Lancia, Luca Napolitano et le français Jean Pierre Ploué, chapeautant la division design de Stellantis, ont ainsi dévoilé-pour Pure et Radicale- (qui pourrait être l'ébauche d'une voiture, mais également d'un bateau, ou d'un engin volant). Lancia entend ainsi proposer un nouveau véhicule électrique tous les deux ans à partir de 2024 et jusqu'à 2028 (ce sont les plans actuels, Stellantis souhaitant à plus long terme que Lancia soit à nouveau considérée comme une marque premium européenne pour les 100 ans à venir).