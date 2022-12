Tesla : des SuperChargers V4 à 1000 kW en 2023 pour le CyberTruck et le Tesla Semi !

Jusqu'à 1 MegaWatt !

Des SuperChargers v4 dès 2023

Bientôt 1MW pour les Model 3, Y, S et X ?

Durant l'événement, la firme a enfin évoqué, soit 1000kW -là où les bornes actuellement les plus rapides (Ionity) ne grimpent qu'à 350kW.Si l'on savait déjà que(il n'y a pas de chiffre officiel, mais elle tournerait autour de 500kWh), pouvoir les charger rapidement nécessite de grosses infrastructures.Elon Musk a également dévoilé un nouveau types de câble, qui va refroidir les conducteurs de façon plus immersive., afin d'améliorer le refroidissement et peut-être de permettre d'être plus efficients. Rappelons que les hautes puissances engendrent toujours une surchauffe du câble, voilà pourquoi même à la maison, il faut dimensionner la section de câble même sur une simple prise électrique, si l'on souhaite tirer des ampérages élevés sur la durée.En réalité,. Car Elon Musk a confirmé que le Cybertruck -qui devrait arriver ces prochains mois- utilisera également ces bornes sur-puissantes pour se recharger. Difficile de savoir si le 4x4 utilisera la même plateforme électrique que le Semi, mais ses packs de batterie étant nettement plus faibles (on parle de 100 à 200kWh), les temps de charge pourraient être parmi les meilleurs du marché.Evidemment, pour être compatibles avec de gros camions,, puisqu'il faudra qu'elles soient présentes sur les aires pour poids-lourds, qu'elles soient suffisamment larges et étendues pour accueillir la remorque et le tracteur -comme sur l'image.Par ailleurs, la question qui taraude de nombreux propriétaires de berlines et autres SUV Tesla :Elon Musk n'a pas pipé mot sur le sujet, sans doute que les architectures actuelles (en 400V) sont déjà à leur maximum. Peut-être pour la Model 3 2023 ?Bien que Tesla est toujours parmi ceux qui proposent la charge la plus rapide, le constructeur a récemment perdu la tête de ce classement. Comme nous l'avions déjà vu ensemble,