Volkswagen va enfin supprimer ces horribles boutons tactiles (et améliorer son OS)

Même la boss n'aime pas !

ID Software 3.0

Oliver Blume, nouveau boss de VW, a été interviewé par Car Magazine et une. Si vous avez une Golf 8, Octavia 4, Seat Leon 4, ID.3, ou encore la Cupra Born, vous savez que pour augmenter le son ou la vitesse du régulateur, il faut venir glisser sur une bande tactile, qui ne répond pas toujours bien ou qui s'active souvent par mégarde.Pire encore,Et que dire des fameux boutons physiques pour baisser les vitres arrière, qui demandent à toucher un troisième bouton (tactile) pour basculer d'arrière en avant... Cela devient un petit enfer au quotidien, de quoi vous faire regretter vos vieux boutons. Et bien ces derniers vont justement revenir sur la prochaine génération de ces modèles -mais pourraient donc perdurer encore quelques temps.Autre information déjà connue,. Actuellement, il est déjà déployé sur les ID.3, ID.4, Cupra Born VZ et autres ID.5/ID.Buzz. Pour le tester actuellement sur la Cupra Born VZ depuis quelques semaines, avec cette fameuse version,. Il y a quelques améliorations, notamment sur le planificateur d'itinéraire, mais les lags et les délires des ingénieurs UX sont encore bien présents.Plutôt à la pointe jusque là, le groupe allemand s'est fait totalement dépasser sur le plan logiciel ces dernières années, malgré les milliards bien mal investis.