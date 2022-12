VE : Lightyear en prod, nouvelle Astra, ID.3 restylée, réduction des péages, Foxconn...

Lightyear 0 en production

L'Opel Astra se met à l'électrique

L'ID.3 déjà restylée

Péages moins chers ?

Des Volkswagen Scout produite par... Foxconn

La Lightyear 0, cette voiture finlandaise surmontée de panneaux électrique vendue plus de 250 000€, avec un moteur de seulement 130 kW et une petite batterie de 60kWh qui promet 625 km WLTP (comme une Model 3 Long Range, 5 fois moins chère). Cette voiture solaire -comme l'annonce le communiqué- embarque en fait environ 5m2 de panneaux, offrant 1kW maximum lorsqu'elle est bien exposée, ne permet en fait que de gagner quelques kWh par jour, sur les 60 de la batterie, une paille donc, qui nécessite aussi un bon ensoleillement pour être un minimum efficace.. Malheureusement pour les clients, l'autonomie est extrêmement faible, seulement 416km WLTP, soit à peine 200 sur autoroute -et encore. Il faut dire que la batterie reste assez modeste (54kWh) et surtout, le moteur peu efficient malgré ses petits 115 kW., ce qui reste assez moyen -même si les 80% seront obtenus en 30mn. Le 0 à 100 km/h est abattu en 8 secondes, la vMax à 170 km/h, et le prix est... inconnu.Pour 2023, le constructeur a dévoilé un premier aperçu stylisé de sa berline compacte 100% électrique :face au modèle actuel, avec une calandre légèrement revue, un peu de sportivité sur les côtés, mais pas de vraie révolution. Apparemment, c'est surtout à l'intérieur que les différences sont les plus nettes, avec un écran qui passe à 12", des matériaux plus flatteurs que le plastique jugé souvent tropet on l'espère, des commandes moinssur le volant et pour les vitres électriques.: l'électricité est plutôt chère, les péages au même prix que les modèles thermiques et les limitations de vitesse sont de mise, y compris pendant les épisodes de pollution de l'air. Seule consolation, certains concessionnaires, du moins si vous avez un badge de télépéage (qui nécessite déjà un surcoût). Cela permettra donc de compenser l'augmentation moyenne de 4,75 % en 2023.Il y a quelques mois,à destination principalement des USA. Mais ce qui nous intéresse, c'est le sous-traitant retenu pour la production : il s'agit de-dont les nouvelles sont assez modestes ces derniers mois. Reste donc à savoir si le projet est toujours d'actualité, même si nous avons régulièrement des échos très prononcés du côté des équipementiers...