Honda va plancher sur des motos électriques pour la compétition

Le HRC a longtemps régné en maître sur la catégorie reine de la compétition moto, avec au guidon des pilotes de légende comme Mick Doohan (mon héros et son fameux Koala), Alex Criville, l'inévitable Valentino Rossi, Casey Stoner, Marc Márquez et bien d'autres,(Honda est dernier du classement constructeur en MotoGP, derrière Suzuki qui a annoncé la fin de son engagement en MotoGP, KTM, Aprilia, Yamaha et Ducati). Les ingénieurs du HRC pourraient donc relever le gant et proposer à l'avenir des motos électriques assez performantes pour briller à nouveau en compétition.