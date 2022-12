Honda a réussi son test européen de stabilisation du réseau électrique via le Vehicle-to-Grid (V2G).

Un test grandeur nature

Des Honda e de 35,5Wh pour sauver le réseau

En cas de baisses de fréquence, à court terme, sur le réseau électrique, l’opérateur a recours à des systèmes d’équilibrage qui lui permettent de compenser automatiquement le déséquilibre entre l’offre et la demande. Parmi ces services d’équilibrage, la PRL est celui dont la puissance de stabilisation du réseau est la plus élevée. Elle est aussi appelée réserve de réglage primaire, car elle constitue le premier recours en cas de perturbations de fréquence.



Dans le cadre du projet pilote, des véhicules électriques Honda e, produits en série, ont été utilisés pour fournir des services PRL à l’exploitant du réseau de transport (ERT), ce qui leur a permis d’obtenir leur qualification pour soutenir la stabilité du réseau. Outre les six Honda e, six Honda Power Manager – des chargeurs CCS bidirectionnels - ont été utilisés dans le cadre du projet. Cela a permis à Honda de répondre aux exigences élevées en matière de charge et de décharge nécessaires pour garantir une fréquence de 50 Hz stable au réseau.

Par exemple,ces prochaines semaines. Malheureusement, les voitures électriques ne sont pas encore tout à fait compatibles avec cette technologie.Après la Suisse,Cette connectique est actuellement utilisée pour charger rapidement les voitures électriques en courant continu, mais elle peut également être inversée, pour aller chercher le courant dans la batterie.Le problème, pour un usage réellement fonctionnel,, qui n'arriveront pas chez Mr Tout-le-Monde avant des années -voire peut-être même jamais ! Voilà pourquoi des sociétés comme Mobilize misent plutôt sur le V2G via des bornes en courant alternatif , les même qu'on utilise déjà chez soi. Actuellement, ces tests sont donc plutôt réalisés dans des parking d'entreprise, d'auto-partage ou de gestion de flottes (loueurs etc.).Cette fois, le projet a été réalisé en collaboration avec, et Honda est le premier constructeur automobile en Europe à avoir obtenu la certification d’une flotte de véhicules de série pour la préqualification des prestations de régulation primaire (PRL) auprès d’Ampiron GmbH en Allemagne. Il s'agit de la petite Honda e que l'on avait testée à sa sortie -équipée d'une batterie certes modeste (35,5kWh) mais capable de restituer rapidement suffisamment de puissance pour rééquilibrer le réseau.