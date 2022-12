Une édition limitée Polestar pour le scooter électrique Cake Makka

Makka Polestar Edition

Disponible en France

Le cyclomoteur électrique Makka (il est dépourvu de pédales et nécessite donc le port d'un casque sur notre territoire)et dont la production d'un modèle de série baptisé Polestar 6 est prévue pour 2026. Le Makka Polestar édition reprend les caractéristiques du modèle de base pour la motorisation de 2,8 kW en crête (environ 3,8 ch) avec un couple à la roue de 60 Nm, une vitesse de pointe atteignant 45 km/h et une autonomie de 54 km grâce à une batterie de 1,5 kWh, et se distingue avec un porte-bagage, un petit carénage au niveau des pieds, une selle inédite, et un amortisseur arrière signé Öhlins (société suédoise également, connue pour ses suspensions onéreuses mais de haute qualité)., soit une hausse significative par rapport aux Makka Range et Flex respectivement vendus 4 170 et 4 470 euros. Pour la petite histoire, la firme Cake a été fondée en 2016 par Stefan Ytterborn, à qui l'on doit également la marque d'accessoires POC (pour Piece of Cake d'ailleurs) pour le vélo et le ski/snow, connue pour avoir sponsorisé l'impressionnant Danny MacAskill (taper son nom dans la recherche YouTube vous donnera rapidement une idée des capacités du personnage).