Tesla va-t-elle vraiment si mal que cela ?

Il faudrait revenir à [Steve] Jobs chez Apple et Jack Welch chez GE au cours des 40 dernières années pour avoir des similitudes avec ce qui arrive à un PDG à un moment aussi crucial pour l'histoire

Vous parlez d'un Thomas Edison des temps modernes qui traverse un moment de Howard Hughes.

Tesla n'est pas seul à flancher

Ford :

Lucid :

Hyundai :

General Motors :

Volkswagen :

Tesla veut finir l'année en beauté

S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut pour les prochains jours et portez-vous volontaire pour aider à livrer si possible. Cela fera une réelle différence !

2023, l'année charnière ?

, se risque Dan Ives, de chez. Il faut dire que l'article dans lequel a réagir Ives, très à charge envers Tesla que vient de publiermanque un peu de contradicteurs et... de hauteur de vue.Sur un plan purement spéculatif,, avec une inflexion certaine pour la fin 2022 :En valeur absolue, cela représente quand-même la perte de la capitalisation de plusieurs constructeurs mondiaux cumulés. Il faut dire queTiens, d'ailleurs, comment se porte la concurrence en cette fin 2022 plutôt chahutée ? Et bien pas terrible, comme vous pouvez le voir :. La pénurie de composants, la guerre en Ukraine, la paralysie chinoise dûe au Covid, la récession qui se profile, le prix des matières premières... le contexte est assez défavorable à l'automobile, électrique ou non., très dépendante de la Chine (comme Tesla et VW), l'action tire un peu la tronche en cette fin d'année :Tesla étant encore un jeune constructeur, avec peu d'usines, et des investisseurs à rassurer,. Et ça semble plutôt bien parti, lorsqu'on sait que Tesla a vendu 19 144 Model Y en Europe en novembre (+260 %) en en faisant la voiture la plus vendue sur le Vieux Continent -thermiques comprises, devant la Dacia Sandero., alors que l'usine européenne n'en sort que 3000 par semaine actuellement. Voilà pourquoi les opérations de promotions (baisses de prix, 10 000Km offerts etc.) se sont multipliées ces dernières semaines, afin d'écouler les derniers stocks de 2022.Dans un e-mail envoyé à ses employés, dont certains sembleraient avoir un peu perdu leur mojo,et qu'il ne fallait pas se fier aux trépidations des marchés.. En un an, le prix d'une Model 3 a pris presque 10 000€, et certains estiment même que le nombre de commande est en forte baisse ces derniers mois. Ces données reste cependant spéculatives, et n'offre aucun point de comparaison d'une année sur l'autre, par exemple. Du côté des usines, en tout cas, Tesla vendre actuellement toute sa production., dont la production a enfin commencé., qui s'est déjà fait doubler en beauté par Rivian, le Ford F-150 et même le Hummer électrique., et pas seulement sur le plan esthétique, d'ici la fin de l'année. Enfin, on attend l'annonce d'un Model 2 plus abordable et peut-être des nouvelles du Tesla Roadster, présenté en... 2017.Bref,et le rappel à l'ordre de certains actionnaires (qui estimaient que le CEO ne s'occupait pas assez de son entreprise) est aussi le signal qu'il reste de belles choses à faire chez Tesla, qui n'a pas dit son dernier mot !