Apple Plans : de nouvelles cartes au Benelux, en Suisse et en Israël

(l’extension 16 ). Cette dernière va profiter au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), mais également la, le Liechtenstein, l'Arabie saoudite,et les Territoires palestiniens (y compris la Cisjordanie et Gaza).Désormais, l'application offredu côté de Tel Aviv, notamment au niveau des routes, la navigation a été peaufinée avec des points de repère en trois dimensions, des vues améliorées sur les parcs, les bâtiments, les aéroports, les centres commerciaux. En outre, la fonctionnalité “Look Around” est enfin disponible.À noter que cette extension n° 16 est laau niveau de la superficie terrestre, la troisième plus grande en termes de population et la plus grande en termes de nouveaux pays couverts (sept au total).