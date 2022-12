Le nouveau "Mokka Electric" gagne en autonomie (mais ça reste faiblard)

Mokka Electric

406 Km WLTP, mais combien sur autoroute ?

Son design plait toujours autant, même si derrière le plumage,à la sauce germanique. Ce gros bébé franco-allemand embarque d'ailleurs encore la même plateforme de Stellantis, que l'on retrouve aussi dans la nouvelle Jeep Avengers., le minimum syndical pour sortir des villes en limitant la dose de stress. Précédemment, les accus faisaient seulement 50kWh brut, soit 338Km WLTP -le gain est donc de plus de 20%, ce qui n'est pas négligeable.Mais le problème de cette plateforme. En effet, avec une batterie à peine plus grosse, Tesla fait pratiquement 100Km WLTP supplémentaires, ce qui est énorme. Il faut dire que les consommation sont plus proches d'un gros Audi E-Tron (30kWh/100Km) que d'une Model 3, qui oscille entre 16 et 19, voire 20 pendant l'hiver., ce sont des valeurs assez basses par rapport aux moyennes du marché (Volkswagen est plutôt autour de 130, Tesla entre 170 et 250 et Kia/Hyundai ainsi qu'Audi/Porsche parviennent à charger 80% en 18mn grâce à leur architecture 800V et 250kW). Mais la courbe de charge est correcte, avec unde plus en plus étoffée (Megane E-Tech, Cupra Born 77kWh, MG4...). Mais comme Volkswagen, Stellantis semble vouloir faire durer sa plateforme déjà vieillissante, ce qui risque de rendre des modèles quasi obsolètes d'ici quelques années.