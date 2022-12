Voiture électrique : quelle baisse d'autonomie avec le froid ?

Les batteries ont besoin de chaleur !

Les chiffres !

Le principal problèmepeinent à fonctionner au mieux durant la saison hivernale.. Il faut dire que le froid augmente l'impédance, et le voit sur les chargeurs rapides, les puissances restent généralement bien en dessous de celles obtenues l'été.Mais ce qui frappe, c'est surtout la perte d'autonomie.Mais quelles sont réellement les causes de cette baisse ?. Réchauffer un habitacle peut nécessiter entre 800 et 3000W, en fonction du système intégré (chauffage classique ou pompe à chaleur). Une PaC est en moyenne quatre fois plus efficiente qu'un système traditionnel, d'où l'importance de l'option dans les contrées froides.Mais la chauffe ne concerne pas que l'habitacle.. La plupart des constructeurs possèdent un système de protection automatique dans leur BMS (l'électronique de gestion de la batterie), qui s'active lorsque les températures sont trop froides -c'est pour cela qu'une Tesla laissée garée en hiver consommera toujours un peu d'énergie, et même chose en été pour se refroidir.. Là, la prise en charge est moins courante -Tesla le fait depuis des années, mais Hyundai/Kia n'a activé la fonction que très récemment par exemple. Il faut dire que, et il faut donc que l'utilisateur passe par le planificateur intégré (et non CarPlay ou autre).Plusieurs sites et instituts ont, mais néanmoins très disparate suivant les marques.Chez Recurrent , on a été frappé de certains chiffres, notamment sur, avec un maximum de 19% sur la Model S (ancienne génération) et 17% sur la Model 4, 15% sur le Model Y.Ces chiffres se confirment assez bien chez, qui a également testé les principaux modèles du marché :Chez AutoBlog, leurs données intègrent, mais les résultats sont sensiblement les mêmes :Bref,. A l'inverse, il est bon de savoir que tel ou tel modèle est plus ou moins impacté par le froid.