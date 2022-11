On a testé l'ENORME Ford F-150 Lightning électrique, il peut alimenter une maison !

Par ici notre test du Ford F-150 Lightning électrique

Des spécifications de SuperCar

truck

• 432 ch (318 kW) à 571 ch (420 kW)

• 1 050 Nm de couple (toute version)

• Remorquage de 3 490 kg à 4 530 kg

• Long.x larg.x haut. (m) : 5,91 x 2,44 x 1,99

• Empattement : 3,70m

• Diamètre de braquage : 12,2m

• Vitesse maxi : 177km+h

• Charge utile est de 816 kg à 910 kg

• Batterie de 75,7 ou 98,8kwh

• Autonomie de 370 km à 483 km

Un gabarit hors-norme

Conduite : du roulis mais un confort royal

Un intérieur vaste et bien équipé

L'écran de la Mustang Mach-E

On le veut en Europe !

Le F-150, on ne le présente plus :comme le nomment les, un gros camion de près de trois tonnes qui risque de faire basculer l'utilitaire dans le segment des poids-lourds !Cette version 100% électrique ne se contente pas de mimer sa version thermique, il en offre en plus en matière de puissance, de couple et on va le voir, sur le système électrique....Les spécifications se passent de commentaire :Sur le plan électrique, les puissances de charge en, ce qui permet de remplir la bête d'électrons sur une borne accélérée en une (grosse) nuit (14 à 19H). En revanche, la, ce qui est un peu décevant face à Tesla, Porsche et les coréens, qui dépassent désormais les 250kW. Le plein (à 80%) se fera alors entre 41 et 44mn.Signalons, bien plus pratique sur type d'engin, qui ne se manoeuvre pas si facilement. On retrouve également l'indicateur intégré pour le niveau de charge.et en ville, il n'y a pas de doute : avec près de 6m de long, plus de 2m de large et un empattement de 3,7m (sans parler des 12m de diamètre de braquage), il ne rentrera dans pratiquement aucun parking souterrain !En revanche, dans les campagnes ou à la montagne, ces dimensions permettent littéralement de remplacer un petit camion ou une camionnette et surtout, de franchir tous les terrains, notamment en version 4x4.ainsi que les 432 ch (318 kW) à 571 ch (420 kW) feront toute la différence pour le remorquage, le F150 étant souvent utilisé pour tracter.A ce propos, l'utilitaire offre mêmedans la benne, qui peut accueillir près d'une tonne de matériel. Cette dernière propose même 5 prises électrique, dont une capable de tirer plus de 7kW ! Ne riez pas, sur un chantier ou même à domicile, ce gros bébé peut alimenter une petite maison ou un système d'éclairage sans aucun problème !(l'équivalent du coffre arrière de la Mach-E), de quoi faire tenir une personne complète ! Mieux, un sous-coffre permet de ranger ses câble et l'on retrouve également d'autres prises (AC) sur la partie gauche, bien pratique pour brancher (une fois encore) ses outils.Si le F150 Lightning n'est pas vraiment taillé pour le circuit, il reste joueur et puissant,, comme vous avez pu le voir dans la vidéo.Mais la réalité du monstre nous rattrape rapidement, avec. Il faut d'ailleurs se méfier sur les petites épingles serrées car il ne braque pas aussi bien qu'on aurait pu le penser !, avec une sellerie bien enveloppante et hautement paramétrables (lombaires, hauteur, profondeur etc.). Le double vitrage permet également de bien filtrer les bruits dans l'habitacle. Enfin, la position de conduite, très haute, et la bonne visibilité arrière rassurent, surtout au moment des manoeuvres.Si les finitions restent calquées sur les utilitaires (plastiques durs et assemblages convenables, sans plus),. La console centrale aurait par exemple pu être remplacée par un troisième siège, mais Ford à préféré un levier de vitesse rétractable, qui permet de le transformer en poste de travail -pratique, même si j'aurais préféré un système similaire au niveau du volant, en face du siège.Sous le (gros) volant justement, on retrouve. Nous n'avons pas eu le temps d'en explorer l'intégralité, mais il affiche à la fois les infos électriques (conso, autonomie, batterie) et la partie compteur, tout en laissant suffisamment d'espace au centre pour la partie GPS ou les différentes informations (portières ouvertes etc.).Outre les nombreux repose-gobelets (4 à l'avant !), on trouve évidemment des-idéales pour un ordinateur, des outils ou tout autre appareil nécessitant plusieurs kilowatts de puissance. En revanche, je n'ai compté qu'un seul support de charge sans-fil pour smartphone, un choix assez étonnant vu le gabarit.Enfin,, sans tunnel central et avec encore une fois, des prises USB et électriques comme à l'avant. Le toit panoramique renforce la sensation d'espace à bord et trois adultes pourront voyager ici sans aucun problème, même sur de longues distances.Au centre,, placé sur la hauteur, et qui permet de s'affranchir d'un grand nombre de boutons et de proposer quantité d'options !Signalons par exemple, ou encore toute les commandes classiques (sièges chauffants, climatisation, réglages des sièges...).: comme nous l'avons vu plus haut, la distribution de la puissance implique aussi du monitoring ! Si vous ne voulez pas repartir la batterie à plat, il faudra bien veiller à ne pas vider les accumulateurs trop rapidement.Ce F150 est le plus technologique jamais produit, et il reprend donc toute la connectivité de la Mustang. On peutet un petit panneau à code situé sur la portière permet aussi de taper une série de chiffres pour ouvrir le véhicule. Dommage, qu'il faille allumer et éteindre le véhicule, comme sur le thermique.Avec sa garde au sol élevée, sa puissance inédite et ses capacités de traction mais aussi d'alimentation électrique, il ferait un malheur dans les alpages au dessus de Chamonix !, mais ces tests proposés à la presse nous envoient un signal assez positif : sans malus écologique, il n'y a finalement aucune raison de ne pas l'importer en France., un tarif qui doit être comparé aux pickups haut de gamme, mais aussi aux petits camions utilisés en Europe et qui pourraient tout à fait être troqués contre ce F-150 Lightning, dont le poids (une fois chargé) nécessitera d'ailleurs sans doute un permis poids-lourd.