Des taxis volants vont être produits en série aux USA par Stellantis !

Le projet Midnight

En quoi consiste ce partenariat ?

une question de liberté de mobilité

Midnight, un nom qui fait planer ?

Midnight

En pratique, le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA va aider la startup à industrialiser la production de son futur aéronef électrique. Il va également effectuer unLes deux entités avaient déjà signé un. A cet époque, Stellantis devait uniquement apporter. Pour cette nouvelle aventure, celui-ci passe à la vitesse supérieure et se lance dans la production en série de l’aéronef dès 2024, et ce, en tant que fabricant contractuel exclusif, au sein de l’usine d’Archer situé à Covington, (dans l'état de Géorgie, aux Etats-Unis).D'après Carlos Tavares, ce choix serait. Le groupe français est en effet à la recherche de nouvelles activités de croissance en parallèle de son métier historique via ce contrat d'exclusivité. L'avenir semble plutôt optimiste puisqu'Archer a déjà reçu une pré-commande de la compagnie aérienne américaine United Airlines pourDénommé(et d'un très jolie bleu minuit), cet appareil à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) est conçuEsthétiquement, on ne peut s'empêcher d'admirer son look. Il ressemble en effet à(trois groupes de chaque côté) et un design assez profilé. Il devrait effectuer des, moyennant une recharge d’environ 10 minutes entre chaque trajet.