Le retour des boutons physiques (et des jeux) via une MAJ OTA (!) sur la Mustang Mach-E

Un bouton physique, plus ergonomique au volant

Des jeux sur la Mustang Mach-E !

permettant aux conducteurs de trouver facilement leurs paramètres et commandes préférés

Bridge Battle

Parking Lot

Vous le voyez dans nos essais,: au grès des mises à jour, les interfaces évoluent, de nouveaux logiciels sont disponibles et ces écrans permettent de faire évoluer les capacités multimédias de façon beaucoup plus souple qu'avant -où nous avions un bouton pour la radio, un autre pour le GPS etc.Le problème -et vous l'avez déjà tous constaté- concerne surtout la conduite :, les phares ou les essuie-glace, au risque de provoquer un accident. Tesla n'est pas la seule fautif, que ce soit chez BMW, Mercedes, Polestar et les autres, quantité de fonctions indispensables ont été déportées sur la couche tactile, au grand dam des conducteurs.. Alors que ce dernier était surtout dédié au volume sonore, grâce à une MAJ en OTA (à distance), il va être possible de l'utiliser pour d'autres fonctions, comme la, comme celui utilisé sur le volant des Tesla pour régler de nombreux paramètres., qui est livré avec la plupart des véhicules récents de la marque (Mach-E, F-150...). C'est Mike Levine, , lede Ford USA qui l'a confirmé sur Twitter.Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de la mise à jour, citons un. L'écran d'accueil devrait également proposer une navigation améliorée : la barre d'état comporte de nouvelles dispositions d'icônes pour les paramètres et les commandes.De plus,, ce qui faisait cruellement défaut sur cette grande dalle verticale, surtout pendant les charges ! Dommage de ne pas avoir mis Netflix, YouTube et des jeux, mais ça va peut-être venir !