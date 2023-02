Tile prévoit une amende d'un million de dollars en cas de harcèlement avec ses balises

Une nouvelle fonction antivol

Une amende d'un million de dollars ?

tile propriété de Life360

. Cette dernière est une mesure de sécurité permettant aux propriétaires d'iPhone et d'Android de rechercher, détecter et désactiver les produits Tile tiers à proximité.En revanche, la fonction antivol va permettre de désactiver de fait la fonction, qui empêche toute localisation d'un appareil dérobé ou perdu. Une fois activée, une personne malveillante pourra alors l’utiliser pour traquer quelqu'un. Notons qu'il s'agit duPour éviter un éventuel harcèlement, Tile a modifié ses CGV, précisant que les clients devront s'inscrire à l'aideCelles-ci prévoient une amende colossale d'un million de dollars si l'appareil finit par être utilisé pour suivre une personne sans son consentement. On ne sait si cette clause pénale pourra être effectivement appliquée en pratique (peut être plus aux USA qu'en Europe).Rappelons qu'en novembre 2021, Tile avait annoncé son rachat par Life360 , une firme à l’activité concurrente. Les deux sociétés avaient confirmé l’opération, dévoilant au passage quelques détails. Cette dernière -- a pu être terminée au premier trimestre de 2022.Life360 est une plate-forme de suivi familial ciblée, qui offre des. Elle affiche ouvertement une mission depour tous les membres de la famille -humains ou pas- contrairement aux AirTags qui ne sont supposés n'être utilisés que pour des objets.Mais en décembre 2021, la société a du faire face à des. Celles-ci concernaient aussi bien les adultes que les enfants et seraient revendues à des courtiers en données tiers. Depuis, la société a clarifié la situation dans une publication régulièrement mise à jour.