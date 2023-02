Le SuperVan électrique de Ford ira à Pikes Peak avec Romain Dumas !

Une hypercar électrique

• Quatre moteurs électriques

• Puissance cumulée de 2000CV

• 0 à 100 <2s

• vMax 320 km/h

N'hésitez pas à revoir cette vidéo incroyable où l'on teste ce magnifique SuperVan 4, avec son co-créateur himself !

Romain Dumas aux commandes

La dernière génération de technologie électrique Ford est idéale pour Pikes Peak

Pour rappel, comme on l'avait vu lors de notre essai (en tant que passager) de la bête (ci-dessous), la, on peut clairement parler d'hypercar :A bord, le bruit de ces petites turbines électrique est assourdissant, le van, avec très peu d'isolation. Le but ? Tout miser sur la performance, en réduisant au maximum le poids de l'enfin. D'ailleurs, l'utilisation d'un petit pack de batterie permet de contenir l'ensemble,Rappelons que(Stohl Advanced Research and Development). C'est d'ailleurs son cofondateur, Manfred Stohl, qui l'avait piloté lors de notre petite course en Belgique.Après ses trois victoires aux 24H du Mans,, dans laquelle les véhicules électriques semblent nettement plus adaptés. En effet, la course finit à plus de 4301 m d'altitude -plus haut que l'aiguille du Midi- de quoi mettre à mal les moteurs à combustion classique., ce qui en fait l'une des courses les plus extrêmes et surtout, les plus difficiles pour les véhicules thermiques.Le pilote français en est à sa 9e participation à Pikes Peak, de quoi donner de l'espoir au constructeur pour une éventuelle victoire.précise-t-il. Ford n'en est pas à sa première participation, puisque déjà en 1916, c'est une Ford T qui avait pris le départ et bouclé la course en un peu plus de 28mn. Désormais, le record est à 7 min 57 s.