On a testé le Ford SuperVan électrique ! 2000CV, 0 à 100 en moins de 2s ! (vidéo)

Evidemment, ce véhicule ne reprend que la carrosserie (très élargie et en fibre de carbone) du Transit, et une partie du plancher, maisLaet fera baver n'importe quel propriétaire de SuperCar :Ce(son nom officiel) embarque également une, des freins en acier signés Alcon, un frein à main hydraulique , un arceau-cage, et un anneau de remorquage résistant à 2 250 kg ! Côté motorisation, il offre un différentiel et une boîte de vitesses à chaque essieu (un rapport à l’avant, deux à l’arrière)Curieusement,, soit à peine 35Km d'autonomie sur circuit. Cela reste néanmoins suffisant pour faire un gros tour de Nürburgring ou s'amuser sur des pistes d'essai. Par ailleurs, cela limite aussi le poids, ennemi juré de la performance, surtout en électrique., comme nous le confiait le pilote, ce qui permet d'enchainer les tours sans trop de souci. Durant les arrêts, l'équipe ne se contentait pas d'injecter les kilowattheures, mais vérifiait également la température des accumulateurs, très sollicités lors des phases d'accélération.Comme nous l'a confiéqui a co-construit le Supervan avec Ford, piloter un van électrique n'a rien de frustrant, bien au contraire !Pour lui,, là où le thermique impose encore un système de vitesses -car les moteurs thermiques sont intrinsèquement plusque leurs homologues à électrons. L'énorme couple disponible immédiatement, est là-aussi inédit et plait beaucoup à Manfred.Autre atout de ce SuperVan,. L'homme estime que le son du moteur n'a pas tellement d'intérêt, tant qu'il entend les bruits des roues sur l'asphalte et qu'il ressent les sensations du châssis. Reste que l'ensemble est loin d'être silencieux, et que le petit sifflement des moteurs électriques devrait ravir ceux qui regrettaient que les VE manquent d'âme.Enfin,, car le SuperVan se recharge vraiment vite -en 10/15mn maximum.Enfin,Certes, nous n'avons été que passager, mais ce n'est pas forcément le poste le plus reposant !votre estomac est littéralement propulsé à l'arrière des côtes, de quoi vous faire ravaler votre petit dej' en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ! Ces accélérations sans a-coups sont vraiment inédites, rappelant plutôt les grand-huits des parcs d'attractions que les voiture de course thermiques.Quant à la tenue de route, le van était littéralement collé au sol, et ce, malgré le léger surpoids des batteries. Il fut évidemment aidé de pneus slick et d'un centre de gravité très bas, faisant oublié que l'on était réellement à bord d'un van !