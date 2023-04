Besoin d'un casque de vélo connecté ? Notre code promo -5% sur le site moncasquevelo.fr !

Protégez sa tête en trottinette

• Un feu arrière intelligent

• Une télécommande Bluetooth

• Le partage de trajet en temps réels

En parallèle, on ne manque jamais de vous rappeler. Même pour de petits trajets, le moindre choc avec un véhicule peut entrainer de grave conséquences -on dénombre 34 morts en trottinette et 244 en vélo en 2022, sans parler des traumatismes crâniens et autres blessures.Pour bien démarrer le printemps, Mac4Ever et moncasquevelo.fr vous proposeEn bon geek, je vous encourage à regarder tous les modèles de casques connectés , comme ce magnifique COSMO CONNECTED muni de fonctions avancées comme :Le site propose égalementd'Abus, Helmetplus ou encore UNIT1.