VE : ID.7, Maybach EQS SUV, BMW i7 M70, Smart #3, Lotus Envya, Tesla Semi, MG Cyberster

Reprenant la plateforme MEB (ID.3, ID.4...), elle se distingue par un. Et avec un Cx plutôt correct (0,23), cette berline familiale de 4,96 mètres de long offre entre 615 km et 700Km, grâce à deux packs de batterie de 77kWh net (comme l'ID.4) ou 86 kWh -inédite.Autre nouveauté,, de quoi (on espère) faire baisser un peu les temps passés sur ls bornes, souvent un peu longuets.. Le coffre affiche un volume respectable de 532 litres (presque aussi bien que l'ID.4). Dommage que Volkswagen ne soit pas un peu plus ambitieux sur l'espace de rangement, car les câbles de charge se retrouvent toujours dans un sous-coffre difficilement accessible.A l'intérieur, pas de révolution, mais: on retrouve le système de l'ID.4 avec l'antique GPS et la navigation dans les menus très peu ergonomique.D'ailleurs, le tactile semble toujours à l'honneur pour la climatisation, qui inaugure-comme chez Tesla. Les boutons situés sur le volant et sous l'écran semblent toujours aussi problématiques (tactiles et pas toujours éclairés)., il faudra certainement la gaver d'options pour obtenir un modèle acceptable, ce qui risque de faire rapidement gonfler la facture.Rien n'est jamais trop luxieux chez nos voisins allemands et Mercedes vient de dévoiler laQuelques chiffres :. Avec ses 5m de long, il en impose, mais aussi à l'intérieur, avec un hyperscreen de série, et des écrans pour les passagers arrière de 11,6 pouces. Quant aux lumières d'ambiance, on compte pas moins de 253 LED !On a hâte de découvrir cela... En revanche, vous ne pourrez transporter que 4 personnes (contre 7 pour la version classique), luxe oblige. Parmi les petits détails amusants, les portes gobelets sont chauffants, on peut brancher 2 appareils en HDMI à l'arrière, et un compartiment réfrigéré permet de stocker des flûtes de champagne plaquées argent (disponibles en option).Avec la version M70, BMW offre une déclinaison plus sportive à ce gros bébé de près de 3 tonnes (sic!).(le 0 à 100 km/h s'effectue en 3,7 secondes)En revanche,. Il faut dire qu'entre le poids et l'aérodynamique de camion, difficile de faire des miracles...On ne connait pas encore tous les détails, mais les lignes sont proches de la #1, même si ce gros bébé s'affiche cette fois comme un vrai SUV. A l'intérieur, la voiture reprendet le toit panoramique -décidément, elle est toujours très bien équipée !et sous le capot, on devrait également retrouver la plateforme électrique de la #1 -en espérant qu'elle progresse un peu en tenue de route.Pour le moment,, pour une centaine de commande en suspens. Le réseau est encore balbutiant, il faut en effet despour pouvoir assurer des grands trajets.Alors que Tesla est restée assez discret sur les spécification de ces camions, on apprend(800 annoncés) sur une seule charge -pas si mal !Evidemment, le constructeur promet de belles performances les cheveux au vent, et surtout, un prix très agressif.Enfin, on termine par un joli scoop de nos confrères de Caradisiac qui ont aperçu laAvec près de 900CV et des performances de SuperCar,. Concurrente des Porsche Taycan et Tesla Model S, sa sortie est prévue courant 2024.