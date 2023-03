VE : ID.2 à 25000€, KIA EV9, AMI renversée, Tesla déverrouillée, BMW i5, fin du moteur thermique...

Une AMI se retourne à Monaco

Déverrouiller la Tesla de son voisin

Kia EV9 : le SUV 7 places électrique

Fin du moteur thermique ? Pas si sûr...

BMW iX2 et i5

Volkswagen ID.2 : moins de 25 000€ ?

du peuple

• Moteur 166 kW / 226 Ch Traction

• Autonomie 450 km (WLTP)

• 10 à 80% en 20 min

• 0–100 km/h < 7 s

• VMax 160 km/h

La vidéo a fait le tour du web ce week-end : un adolescent de 16 ans est arrivé àEvidemment, la polémique n'a pas tardé, quant à savoir. Alors que la réalité semble se situer à mi-chemin, il faut rappeler que ces véhicules n'ont aucune obligation légales en terme de tenue de route et de sécurité (pas d'ABS, Airbag etc.) et que notre chère AMI semble avoie. Rajoutez à cela un rayon de braquage très réduit, des roues assez fines et une vitesse inadaptée, et la belle a vite fait de se retourner., mais cela aurait pu mal finir, étant donné le nombre de personnes dans le virage au moment du choc.C'est une histoire qui parait rarissime, mais pas forcément délirante sur le plan technique :Entre temps, l'autre malheureux s'est également étonné de pouvoir déverrouiller la Tesla de Rajesh Pandev, ce qui lui a permis de l'appeler via des papiers trouvés dans le véhicule.L'homme n'en a aucune idée, mais la faille est à trouver du côté de l'application mobile, qui utilise du Bluetooth et un système d'identification plutôt fiable a priori., également impassible devant son histoire. Les fins connaisseurs de l'outil informatiques que nous sommes savent qu'un bug n'est jamais loin, et que fort heureusement, ce genre d'histoire ne s'est a priori jamais répétée.Malheureusement pour les grandes familles,-le Mercedes EQB est cher et à l'autonomie limitée, quant au Tesla Model Y, il n'est proposé qu'en 5 places en Europe.L'EV9 de Kia devrait enfin proposer une belle place à l'arrière, avec un gabarit total de près de 5m de long tout de même !pour créer une ambiance limousine -pas mal !On retrouve aussi les 2 écrans de 12,5" présents sur le reste de la gamme. Malheureusement, Kia est encore assez réfractaire à de nombreuses technologies :et le planificateur n'est apparu qu'avec l'EV6, tout juste commercialisée ! Kia se rattrape avec le V2L (charge inversée) ou encore la charge très rapide à 275 kW permettant de récupérer 80% en moins de 20mn.Si ce gros bébé arrivera bien en Europe,. On imagine qu'il faudra une batterie d'au moins 100kWh pour proposer une autonomie suffisante (600Km WLTP)., les allemands font machine arrière. Alliés à d'autres pays comme l'Italie, le Portugal ou les pays de l'Europe centrale et de l'Est (Tchéquie, Pologne, Hongrie, Slovaquie...),auprès du gouvernement, alors même que le groupe propose déjà une offre plutôt convaincante sur le 100% électrique. Il est vrai que les cellules actuelles proviennent encore majoritairement d'Asie, et que-celui des garages et du SAV, largement réduit sur l'électrique.Nonobstant,: elles nécessitent beaucoup de matières premières et d'énergie (pas toujours propre), pour un rendement toujours aussi médiocre sur le thermique. Il ne faut pas être bien malin pour comprendre qu'il s'agit surtout d'un bon prétexte pour conserver l'essence conventionnelle encore quelques temps... ce qui peut se comprendre sur le plan économique, un peu moins sur le volet écologique., disponible également en version break, et pour les plus sportifs, le modèle M sera aussi de la partie ! Sortie prévue en octobre. On a vraiment hâte, car la BMW i4 (lire notre test) nous avait vraiment convaincus !. Il faut donc s'attendre à une autonomie plus limitée, principal défaut de ce petit SUV dont le prix reste pourtant bien premium, lui !Ce n'est pour le moment qu'un concept-car, maisque d'une ID.3, voilà peut-être la bonne recette pour cette petite voiture électriqueA l'intérieur, Volkswagen semble avoir enfinsi peu ergonomiques. On voit aussi, avec peut-être des applications modernes (Netflix, Youtube, Apple Music, un vrai planificateur...).Voici la fiche technique du bestiau :(probablement 55 ou 58kWh), mais je m'étonne qu'il s'agisse d'une traction -la propulsion étant nettement plus efficiente en électrique et permettant un meilleure rayon de braquage en ville., qui sont du segment supérieur, mais plutôt aux Mazda MX-30 et autres Mini électriques, vendues nettement plus cher. Dès lors,que l'on attend tous !