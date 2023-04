Vous préférez une tondeuse autonome, une frigo portable ou une clim sur batterie Ecoflow ?

EcoFlow BLADE : un robot-tondeuse intelligent

EcoFlow GLACIER : réfrigérateur-congélateur portable avec machine à glaçons

EcoFlow WAVE 2 : une clim+chauffage portable

On en profite également pour vous rappeler l'existence de notre nouvelle série EcoTech, dédiée à l'auto-consommation, panneaux solaires et batteries. En pleine crise énergétique, celle-ci permettra de toucher des sujets sensibles et d'actualités, ou encore de vous permettre -on l’espère- de mieux gérer vos dépenses d'électricité.



Avec l'été qui arrive, les habitants des villas et les adeptes de la VanLife (ou des apéros sur la place) devraient trouver leur bonheur chez le constructeurAvec son look de petite voiture radiocommandée lui permettent de franchir des obstacles d'une hauteur maximale de 40 mm.,, ce qui permet de gagner du temps et de faciliter l'entretien de son jardin.Chose encore rare chez la concurrence,, comme les brindilles, les feuilles, les herbes sèches avant de les déposer à un endroit défini.Mieux, elle propose une navigation en temps réel (RTK) X-Vision, lui permettent de, sans devoir mettre des limites physiques dans le jardin., ce qui évite de devoir la placer à portée de WiFi. Elle est garantie de 3+1 ans et avec un remplacement gratuit des accessoires à vie.Son kit de balayage sera vendu à part au prix de 799€, ou avec la tondeuse pour 3 699€.Idéale pour la terrasse, le camping ou des fêtes de famille, l’EcoFlow GLACIER est unsur une seule charge -pas mal. Le Glacier peut aussi produire 18 glaçons en 12 minutes avec deux compartiments de stockage et contrôle indépendant de la température si vous voulez avoir une réfrigération et une congélation simultanée.Techniquement, le Glacier peut. Un mode Eco permet de réduire la consommation d'énergie, si vous voulez faire durer l'appareil tout un week-end par exemple., il peut servir de chargeur portable pour des smartphones, iPad, et appareils électroniques, grâce à un chargeur allume-cigare, un panneau solaire, une batterie externe etc.Sa batterie supplémentaire de 298 Wh sera vendue à 299€, ou avec la glacière pour 1399€.L'EcoFlow WAVE 2 n'intéressera pas tout le monde, mais peut se révélerou de climatisation.Avec une capacité de refroidissement depour une surface de 10 m², elle est 22% que la précédente édition. Elle offre jusqu'à huit heures d'autonomie avec sa. Et pour un contrôle total de l'autonomie et des performances, elle dispose de plusieurs modes, notamment Eco, Sleeping et Fast, ainsi que de températures réglables et de paramètres avec l'appli EcoFlow.Permettant la recharge sur secteur ou avec un panneau solaire,, mais c'est déjà largement suffisant vu le prix des panneaux mobiles actuels.Sa batterie supplémentaire de 1159 Wh sera vendue à part au prix de 899€, ou bien conjointement au prix global de 1 999€.