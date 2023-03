Des panneaux solaires bifaciaux de 527W chez Sunology, sans changement de prix ! + code promo

Ces deux stations permettent d'injecter autour de 750W réels dans notre ID.Buzz durant une journée ensoleillée. Pas mal !

Recto/Verso 527W ? Oui mais...

de quoi obtenir minimum 105% du rendement d’un panneau classique, à dimension identique. Son potentiel de puissance maximum atteint même 527W ! C’est simple : PLAY devient la Station Solaire la plus efficace jamais conçue.

Sur notre terrasse de test, bien blanche, avec notre lestage également immaculé, on devrait pouvoir profiter de cette technologie bifaciale

Rentables dès 5 ans

PLAY produira encore 85% de ce qu’il produit au 1er jour. C’est 20% de plus que les autres panneaux.

Prix inchangé + code promo

SUNPLAY_MAC4EVER

Le fabricant de distingue de la concurrence parque l'on peut chaîner (ou non) pour venir rajouter des stations au fur et à mesure, et faire grossir sa production. N'hésitez pas à lire notre article détaillant l'installation de panneaux Sunology qui est très complet sur le sujet., avec un rendement autour de 20% -les meilleurs atteignent 25% actuellement, donc c'est très correct.des panneaux solaires que beaucoup avaient installé sur leur toit il y a 10 ou 15 ans.Désormais,clame le constructeur. 525W sur 2m2, voilà qui est effectivement assez impressionnant.Pour obtenir de telles puissance, il faut donc que le soleil arrive des deux côtés. En clair, sur une terrasse bien blanche ou avec de petits miroirs sur le sols, on peut imaginer. Si vos panneaux sont situés sur un jardin, là, en revanche, l'espoir de voir sa puissance grossir est plus limité. Sur le plan technique, Sunology utiliseMais attention,. En revanche, le panneau devrait être capable de sortir réellement 400W dans de nombreuses conditions alors que le modèle précédent pouvait espérer 350 à 370W en plein soleil, avec une bonne orientation et plutôt 275/300 en début/fin de journée.Comme on l'avait vu dans notre article dédié (et sa vidéo) , votre localisation et votre consommation. Mais avant une garantie de 25 ans, l'investissement sera forcément rentable dans tous les cas. D'ailleurs,Pas mal non ? Attention à la grêle et au vent, toutefois, et n'oubliez pas de déclarer vos panneaux à votre assurance.pour une station, dégressif si vous en prenez plusieurs.Mieux,de réduction -ce qui vous permet par exemple de vous offrir le lestage gratuitement.