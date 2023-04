CarPlay Sans-Fil pour les anciennes Mercedes Classe A, B, C, GLA.... à 264€

CarPlay pour les anciennes Mercedes

Pour quels modèles ?

• CLA GLA Classe X156 C117: CLA200 CLA250 CLA 45 AMG GLA200 GLA250 GLA45 AMG

• Classe C W204: C180 C200 C250 C300 C350 C63 AMG

• Classe E W212 E Coupé C207: E200 E250 E300 E350 E400 E500 E550 E63 AMG.

• CLS Classe W218 CLS350 CLS400 CLS500 CLS550 CLS63 AMG

• GLK Classe X204: GLK250 GLK300 GLK350

• Classe ML et GL: ML250 ML350 ML400 ML500 ML550 GL350 GL450 • GL500 GL550 GL63 AMG

• SLK R172: SLK200 SLK250 SLK350 SLK55 AMG

La fiche technique

【Multifonctional Wireless Carplay】Wireless Apple Carplay, IOS AirPlay mirror link, Android Auto, Andoid phone mirror link, Support aftermarket rear view - DVR - 360 camera input, USB play (music,video), EQ adjustable with best audio quality, HDMI in.



【Contrôle de la voix】Il peut fonctionner avec Siri/ Maps/ Musique/ Appel téléphonique. Prenez en charge les commandes vocales pour passer des appels téléphoniques, utiliser Maps (Support Google Waze et carte sygique, etc.), écouter vos chansons préférées à l’aide d’iTunes, Apple Music ou toute autre application et accéder aux messages.



【Fonction de lien miroir】Airplay (pour iPhone) -AutoLink (pour Android), Support Watch YouTube, TV news, Photos, Navigation et HD Videos.Use AirPlay/AutoLink pour diffuser ou partager du contenu de votre téléphone à votre écran de voiture. Ou utilisez le disque flash USB pour lire de la musique et des vidéos en vous connectant au port USB du kit CarPlay.



【Fonction de caméra】Supportez la caméra inversée originale de l’usine, radar de stationnement; Support aftermarket reverse camera and 360 camera; Support caméra frontale DVR (entrée CVBS)

Pourtant, il est possible de. Ils se connectent sur le bus CAN et permettent de réutiliser l'écran du véhicule.L'engin embarque à la foispermettant d'avoir CarPlay sans-fil. Tout est pris en charge, de la musique en passant par SIRI ou le GPS -bref, un vrai CarPlay.En clair, vous pouvez envoyer des films sur le petit écran -bon, ça reste très limité vue la qualité, mais ça marche.Le constructeur précise qu'il. La caméra arrière est également gérée pour les manoeuvre !Systèmevoiture 2011-2015, tels que: