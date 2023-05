Quand Ford donne des leçons à Tesla : design lassant, CarPlay... qu'en pensez-vous ?

"Ford a perdu la bataille il y a 10 ans"

En termes de contenu, nous avons en quelque sorte perdu la bataille il y a 10 ans. Donc, soyons réaliste, nous n'allons pas gagner beaucoup d'argent sur les données du véhicule."

partielle

Pour les contenus, ça va se jouer entre vous, [le Wall Street Journal] et le client

Ils ne vont pas payer pour des services qu'ils ont déjà sur leur téléphone

Nous pensons qu'il existe des opportunités de revenus d'abonnement pour nous

Par ici notre test de la Mustang Mach-E ! (Avec Driss)

Pourquoi est-ce que je ferais ça ?

Le design de Tesla va lasser

Je pense qu’Elon Musk va se rendre compte que la nouveauté est importante. Lorsque le véhicule commence à devenir trop commun, il devient compliqué de maintenir les prix.

Toujours difficile pour les marges sur les nouvelles gammes de véhicules, en particulier lorsqu'il y a des changements technologiques majeurs. Je pense que la stratégie globale de Ford avec les véhicules électriques est intelligente. Le F-150 électrique (Lightning) a une forte demande.

A ce petit jeu, le CEO de Ford a récemment, et forcément très intéressée sur par questions de l'intégration technologique à venir dans les modèles de la marque.Alors que Ford mise beaucoup sur les véhicules électriques et connectés, les positions de Jim Farley semblent a contrario plutôt conservatrices., plutôt que de se reposer sur des intégrations de smartphones, comme CarPlay et Android Auto.Pour lui,rétorque-t-il en reprenant l'exemple de la presse en ligne.Pour Farley, les clients. Pourtant,-Tesla et Android Automotive le font déjà très bien. Le patron de General Motors affirmait d'ailleurs exactement l'inverse, avait déclaré Edward Kummer, directeur numérique de GM.grâce aux frais d'abonnement annuels -pas négligeable, lorsqu'on sait que les marges des constructeurs dépassent rarement les 4 à 5%.(environ 100€/an) pour la 4G, les données satellite, Spotify, Netflix/Disney+ et quelques fonctions inédites -une fonction adoptée par la majorité des conducteurs.. Par ailleurs, avec 70% de clients Apple (aux USA), le patron de Ford estime qu'il n'y a pas d'intérêt à les déconnecter de leur environnement.Cette fois, c'est surque le grand patron estime queLa critique parait facile, surtout de la part d'un constructeuret qui, sur le plan purement électrique, a encore beaucoup de progrès à faire comme on avait pu le voir dans notre test de la Mustang Mach-E ... qui s'est vendue à seulement 704 exemplaires en France en 2022.. Il a récemment déclaré sur Twitter