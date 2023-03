Acheter la borne de recharge "Tesla Wall Connector", désormais en vente sur Amazon !

Une borne connectée et intégrée

Les spécifications détaillées

• Le connecteur mural est la solution de charge la plus pratique de Tesla pour les véhicules électriques Tesla et non Tesla. Le design léger permet un montage polyvalent, intérieur ou extérieur qui s'adapte à une gamme de systèmes électriques. Conçu pour les maisons, les appartements, les propriétés hôtelières et les lieux de travail.

• Garantie de quatre ans pour un usage résidentiel (1 an de garantie pour un usage commercial)

• Compatible avec tous les véhicules électriques avec un port de charge de type 2

• Câble de 7,3 m inclus

• Jusqu'à 71 km de portée par heure

• Jusqu'à 22 kW avec grilles de charge triphasées

• Le connecteur mural peut s'adapter aux systèmes électriques monophasés ou triphasés, avec la possibilité de définir un courant maximal lors de l'installation

• Le partage d'alimentation permet jusqu'à 6 connecteurs muraux de partager l'alimentation d'un seul circuit tout en permettant à vos véhicules de recevoir une charge suffisante.

• La connexion du connecteur mural à un réseau Wi-Fi local lui permet de recevoir des mises à jour du micrologiciel en direction, un accès à distance aux diagnostics et une capacité de suivi des données d'utilisation.

• Le design léger du connecteur mural permet un montage polyvalent, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Depuis ce matin,, ce qui permet d'utiliser ses bons d'achat, de bénéficier d'avantages bien pratiques (livraison gratuite, retour gratuit etc.)Très prisée par les utilisateurs de Tesla, il faut savoir que ce modèle reste(soit 99,99% des véhicules en vente actuellement).Pour autant, elle est très bien intégrée avec l'écosystème Tesla. En effet,ou l'application mobile, ce qui est assez pratique.Autre atout, si vous avez une Tesla,, un accès à distance aux diagnostics et une capacité de suivi des données d'utilisation.Par ailleurs,ou de devoir brancher un connecteur à chaque recharge, comme pour beaucoup de bornes.Enfin,, soit la puissance maximale en courant alternatif (AC) de tous les véhicules du marché. La plupart des gens optent pour du 7,2 kW (32A sur une phase), ce qui évite d'avoir à installer le triphasé. A noter que la borne est aussi équipée d'un système de partage d'alimentation qui permettout en permettant à ses véhicules de recevoir une charge suffisante.On regrettera seulement: HomeKit, Google/Alexa, ou encore,, ce que d'autres concurrents commencent à proposer (comme la Pulsar Plus