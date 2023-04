DJI présente le Mavic 3 Pro, le premier drone à 3 caméras au monde

réinventer la narration aérienne

DJI Mavic 3 Pro

Chez DJI, nos produits font l’objet d’une évolution constante pour faciliter la capture de paysages fascinants et explorer la narration visuelle via la vidéographie et la photographie. La combinaison de trois caméras du Mavic 3 Pro permet aux utilisateurs de commuter entre les compositions de plans d’un simple toucher, offrant aux créateurs de contenu un éventail de prises de vue plus large et plus rapide que jamais. Nous sommes impatients des résultats finaux de l’utilisation du drone visant à modifier la perception de l’espace et de la distance par les spectateurs.

Une autonomie en légère baisse et de l'Apple ProRes pour le modèle Cine

. Afin d'offrir davantage de possibilités lors de la prise de vue, le nouveau drone de DJI se dote de trois caméras aux longueurs focales variées (24mm/70mm/166mm). L'utilisateur pourra donc compter sur le capteur Hasselblad CMOS 4/3 du Mavic 3 avec des enregistrements en 5,1K à 50 ips (ou 120 ips en 4K pour les ralentis), un nouveau zoom x3 avec un capteur CMOS 1/1,3" 4K/60 ips prenant des clichés en 48 mégapixels, ainsi qu'un zoom optique x7 (zoom hybride jusqu'à x28) légèrement revu (il ouvre désormais à f/3.4 contre f/4.4 sur le Mavic 3) avec un capteur CMOS 1/2" capable d'offrir des clichés en 12 mégapixels.permettant selon le constructeur d'offrir des gradations de couleurs naturelles avec des détails subtils pour une expérience de visualisation sur tout le spectre, tout en facilitant l'étalonnage et permettant une post-production efficace préservant la qualité et la clarté de l'image.Le drone dispose du système de transmission maison O3+ offrant un flux en direct en 1080p à 60 ips jusqu'à une distance de 15km (selon les lois en vigueur dans le pays d'utilisation), des modes FocusTrack, MasterShots et QuickShots, ainsi que des fonctions Waypoint (planification d'itinéraire en passant par des points définis), Régulateur de vitesse, et RTH avancé. Le Mavic 3 Pro permettra de récupérer les vidéos rapidement sur un smartphone grâce à l'option QuickTransfer offrant des débits de 80 Mo/s en Wi-Fi 6.(contre 46 minutes sur le Mavic 3), un durée qui semble calculée sans activer la technologie d'évitement d'obstacles APAS 5.0 omnidirectionnel doté de 8 capteurs.Une version Cine embarquant un SSD de 1 To, un câble de données Lightspeed 10 Gb/s et