Des AirTags offerts par la police de NewYork !

Mieux qu'une pub d'Apple !

le 21e siècle appelle une police du 21e siècle

Les AirTags dans votre voiture nous aideront à récupérer votre véhicule en cas de vol. Nous utiliserons nos drones, notre technologie StarChase et du "bon vieux travail" à l'ancienne pour récupérer en toute sécurité votre voiture volée. Aidez-nous à vous aider, prenez un AirTag

500 AirTags donnés pour lutter contre la recrudescence des vols

Sur, le Département a en effet posté queAvant d'ajouter unLa vidéo -qui ressemble presque à une- montre une new-yorkaise se faisant voler sa voiture mais l'histoire finit bien car elle avait glissé un AirTag ce qui a permis de partager les informations récupérées via Localiser et de les transmettre à la police (vous noterez la petite musique de fond !).Apparemment, les AirTags seront disponibles pour les résidents de Castle Hill, Soundview et Parkchester, car ces zones ont connu une augmentation de 548 % des véhicules Hyundai et Kia volés.