AirTag : Apple et Google travaillent sur une norme unique pour limiter les abus

Ron Huang, vice-président de la détection et de la connectivité d'Apple, précise d'ailleurs que Apple a lancé l’AirTag pour donner aux utilisateurs la tranquillité d'esprit de savoir où trouver leurs articles les plus importants. Nous avons construit l’AirTag et le réseau Localiser avec un ensemble de fonctionnalités proactives pour décourager le suivi indésirable - une première dans l'industrie - et nous continuons à apporter des améliorations pour nous assurer que la technologie est utilisée comme prévu. Cette nouvelle spécification de l'industrie s'appuie sur les protections déjà existantes des AirTags. Grâce à la collaboration avec Google, il en résulte une avancée essentielle pour aider à lutter contre le suivi indésirable sur iOS et Android .

Toutefois, la firme reconnaît également que certains peuvent les détourner, notamment pour suivre des personnes à leur insu. Les deux firmes ont donc décidé de collaborer, et ce, afin de lutter contre l'utilisation abusive des dispositifs de suivi de localisation Bluetooth pour le suivi indésirable. Dans les faits, cette spécification permettra aux dispositifs Bluetooth d'être compatibles avec la détection et les alertes de suivi non autorisées sur les plates-formes iOS et Android. Cette alliance pour le moins inattendue a d'ores et déjà reçu le soutien de plusieurs fabricants de dispositifs de suivi. Tous ont en effet intérêt à ne pas voir leur responsabilité juridique engagée, directement par le détournement des balises, ou indirectement pour ne pas avoir travaillé sur un encadrement technique minimal. Pour le moment, la spécification a été soumise sous la forme d'un projet auprès de l'Internet Engineering Task Force (IETF), une organisation de développement de normes de premier plan. Les parties intéressées sont invitées et encouragées à examiner et à commenter le projet. Après cette période, Apple et Google répondront en commun aux commentaires et lanceront la version finale de la spécification. Cette dernière sera alors prise en charge dans les futures versions d'iOS et d'Android.