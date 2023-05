Rejoignez-nous en live à 21H pour le 3e épisode du Talk EV !

geek

Rendez-vous ici à partir de 21H :

- JC et Alex, les messieurs conso et tauliers de la Chaîne EV

- MaxBLD, fier représentant des nordistes et testeurs en série de VE

- Tesla_Geek, spécialiste de la marque d'Elon Musk

- ... et votre serviteur, qui apporte la petite touche "Tech" à l'émission

Les thèmes de la soirée

• Les bornes vont-elles être surchargées cet été ?

• Faut-il réserver le bonus écologique aux VE européens ?

• Faut-il interdire les hybrides sur les bornes publiques ?

• Ionity est-il devenu un réseau décevant ?

• Faut-il mettre des buffers dans les batteries ?

