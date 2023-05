La journée Tesla, organisée par le Fan Club officiel français, a enfin une date !

Un troisième Tesla Owners Day

Tesla Owners Day

Le communiqué de presse

Depuis 2021, le Tesla Owners Club France, club officiel des propriétaires de Tesla en France dans le cadre d’un programme international de clubs reconnus par la marque Tesla, organise un événement national appelé Tesla Owners Day.



La 3ème édition de cet événement aura lieu le samedi 7 octobre 2023 au château de Savigny les Beaune de 10h à 17h30.



Tout au long de la journée, les visiteurs pourront partager autour des voitures, de stands avec des exposants partenaires du club. Plusieurs conférences sur diverses thématiques autour notamment de l’automobile, de l’électromobilité, de l’électricité... seront organisées. Les participants pourront également admirer les nombreuses collections du château dont la plus grande collection européenne d’Abarth.



Plus de 200 voitures ont été rassemblées et 500 personnes ont participé à la précédente édition organisée à l’été 2022 au site Ladoux de Michelin.

Toutes nos vidéos du Tesla Owers Day 2022

Le pneu connecté de Michelin, en exclu chez Tesla ! Reportage à Clermont-Ferrand !

On pousse la Tesla Model 3 dans ses limites sur sol mouillé !

Découverte d'XPel sur une Tesla Model 3

Découverte de Pekkaplus, un système astucieux pour enrouler ses câbles !

Découverte du Covering avec Cover-Custom !

• UrbanCod : inscription pour gagner 1000€/mois en louant votre Tesla

(En utilisant ce lien, en partenariat avec Mac4Ever, vous économisez 240€TTC pour une mise en gestion ou 300€TTC pour l'offre de plan obligataire)

Gagnez 1000€/mois (minimum) en louant votre Tesla avec UrbanCod !

GreenDrive : accessoires Tesla



En utilisant le code promo MAC4EVER , réduction de 25€ dès 150€ d’achat !

Tous les accessoires Tesla livrés en Europe ! (GreenDrive + code promo)

, ce qui lui permet d'organiser des rassemblements et évènements avec la bénédiction d'Elon Musk -si l'on peut dire.Depuis maintenant presque 3 ans, le club organiseDurant ce rassemblement,. Sont également organisées, plusieurs conférences autour de thèmes aussi variés que l’automobile en général, l’électromobilité en particulier, l'énergie, les technologies de demain... Bref, un peu comme sur Mac4Ever !, notamment sur circuit, mais aussi avec des tests de pneumatiques. Vous avez pu retrouver nos différents reportages (voir plus bas) sur des sujets passionnants !Pneus connectés,, location de votre Tesla, achats d'accessoires... Pour rappel, nous avons également tourné de nombreux reportages sur place :