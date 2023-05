Une Tesla Model 3 avec 620km d'autonomie pour 40 990€ ! Et autres petites infos...

Tesla Model 3 avec 620km pour 40 990€ !

véhicules en stock

Une Model 3 bientôt renouvelée

Tesla surveille toujours plus les conducteur

Pour rappel,(contre 60kWh pour la Propulsion de base). Son autonomie dépasse alors la variante 4x4, avec 620 Km WLTP contre 602 km pour sa grande soeur bi-moteur.En réalité,Produite pendant seulement quelques mois, Tesla était ensuite passé sur un pack de batteries légèrement plus faible, mais commun aux Model 3 et Y.Pour le moment,. On ne sait pas si Tesla mettra à jour son site ou si le constructeur souhaite restreindre les ventes aux initiés, peut-être à cause d'une production limitée.La version la plus intéressante est évidemment celle. Ne cherchez pas, il n'y a aucun équivalent sur le marché à ce prix, surtout avec une telle autonomie ! Par contre, les voitures risquent de partir assez vite, j'imagine que pour les Taxis et autres VTC, c'est un peu le Graal absolu...Dans une nouvelle vidéo (ci-dessous), on aperçoit. D'après les images prises depuis un drone, on aperçoit aussi le conducteur glisser son doigt pour changer de rapport (D/R) comme sur les S/X, Tesla semble donc avoir bien supprimé le sélecteur de boite physique sur la Model 3 également.D'après le twittos @greentheonly, Tesla utiliserait cette petite caméra intérieure pour de nouvelles fonctions. Par exemple, elle pourraitAutre info, elle pourrait, ce qui commence à devenir sacrément intrusif -malgré tout l'intérêt sur le plan sécuritaire.