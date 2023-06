Quelles sont les meilleurs voitures électriques de 2023 ? Suivez Mac4Ever aux eTrophées !

Cette McLaren Artura hybride fait partie des modèles en lice pour le concours...

Comment suivre les eTrophées 2023 sur Mac4Ever ?

Une remise des prix ce soir

• Meilleure compacte : Renault Mégane eTech

• Meilleure familiale : BMW i4

• Meilleur SUV : Ford Mustang Mach E

• Meilleure citadine : Mazda MX30

• Meilleure GT PHEV : Peugeot 508 SW PSE

• Meilleure GT Électrique : Porsche Taycan CrossTurismo

• Meilleur intérieur : Renault Mégane eTech

• Meilleure économie électrique : Porsche Taycan CT

• Meilleure économie PHEV : Suzuki ACross

• Meilleure énergie alternative : Toyota Mirai FuelCell

• Coup de foudre ⚡️ des membres : Renault Mégane eTech

Plusieurs dizaines de médias auto et tech (dont Mac4Ever) vont doncdans cet évènement organisé par l'AMAM (Association des Medias Auto et Moto)... pour chaque catégorie, les journalistes peuvent essayer l'ensemble des modèles présentés, hybrides et électriques, et ainsi juger leurs qualités électriques, mais aussi le design, les équipements ou encore la conduite.Cette année, on retrouve quelques véhicules emblématiques qui ont grandement leurs chances,...Vous pouvez dès à présent. Nous avons déjà publié pas mal de contenu hier et nous continuerons encore aujourd'hui, pour cette seconde journée d'essais.à l'issue des votes de la presse présente sur place.