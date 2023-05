CarPlay : la Porsche Taycan intègre le planificateur d'itinéraire de recharge électrique !

La Porsche Taycan planifie vos itinéraires

Un complément au planificateur intégré

Nous avons écouté nos clients et ils apprécient la flexibilité

Cette intégration avec un produit qu'ils connaissent déjà leur donne plus d'options et de confiance dans la façon dont ils utilisent leur Taycan. , à la fois dans les activités quotidiennes et lors de longs trajets en voiture.

Porsche collabore étroitement avec Apple

Porsche l'a bien compris en présentant un système enfin compatible sur ses Taycan 100% électriques.Difficile de savoir, manque de volonté, priorité... Cela reste néanmoins étonnant vu la popularité de CarPlay sur la plupart des systèmes actuels.La voiture va envoyer les, qui adaptera ensuite le trajet en fonction des bornes disponibles. A priori, la fonction sera aussi fiable que les planificateurs déjà intégrés au véhicule.Porsche, par exemple, propose des tarifs préférentiels sur Ionity, or le programme pourra vous renvoyer sur Total ou Fastned sans possibilité de configuration.Porsche propose également de pouvoir. Il est clair que la data sera au coeur des systèmes automobiles de ces prochaines années et les problématiques autour de ces sujet n'en est encore qu'aux prémices.Si vous utilisez Google Maps ou Waze par exemple,: l'un désactivera l'autre, ce qui est ballot., déclare Steffen Haug, directeur général de Porsche Digital, Inc.L'autre information de la soirée,On savait déjà que les deux sociétés coulaient le parfait amour l'an dernier, notamment depuis la présentation de la nouvelle version de CarPlay, façon Android Automotive . Oliver Blum, directeur de Porsche et actuel président de Volkswagen, semble adhérer largement à la solution d'Apple qui consiste à proposer aux constructeurs une intégration total de CarPlay avec le véhicule -jusque dans les commandes internes.