Et la meilleure voiture électrique de l'année 2023 est... (eTrophées 2023)

Les gagnants !

CITADINES

BERLINE / FAMILIALE

• Citroën e-C4

• Honda Civic HEV (vainqueur - meilleure berline et hybride HEV)

• MG 4 (vainqueur - coup de coeur des journalistes)

• Toyota Corolla HEV

• Volkswagen ID. Buzz (vainqueur - meilleure familiale et meilleur intétrieur)

Les SUV

• BMW X1 PHEV (vainqueur ex-aequo)

• Kia E-NIRO

• Mazda CX-60 PHEV

• Mitsubishi ASX HEV

• Nissan Arya

• Nissan X-Trail e-Power

• Renault Austral HEV (vainqueur ex-aequo)

• Suzuki S-Cross HEV

• Suzuki Vitara HEV

• Volkswagen ID. 5

PRESTIGE

• Audi Q8 e-tron

• Bentley Flying Spur PHEV

• McLaren Artura (vainqueur catégorie PHEV)

• Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S (vainqueur toute catégorie)

UTILITAIRES

Quelle est la meilleure voiture électrique 2023 ?

Citadines, berlines, SUV, prestige, utilitaire... Dans chaque catégorie, plusieurs nouveautés majeures de 2023 étaient en lice et, adaptés en fonction du type de véhicule.Malgré une Spring 65 plus dynamique,Avec un puissant moteur de 80 kW (109 ch), pour un couple maximal de 158 Nm,• Dacia Spring 65• DS 3 e-Tense(vainqueur)Chez les berlines, il y avait du monde cette année ! Pour une fois, c'est une hybride qui remporte (de justesse) le haut du classement., offre une conduite dynamique et un bon agrément., le véhicule offrant une belle homogénéité quelque soit le critère, comme vous avez pu le lire dans notre test complet Enfin,, celui de la meilleure familiale et aussi du meilleur intérieur ! Il y a même une petite surprise (vous le verrez plus bas) côté utilitaire...Dans la lonnnngue liste des SUV en lice,. Avec des tarifs sensiblement différents, les deux gros bébés offrent un rapport prestations/agrément nettement au dessus de la concurrence, principalement japonaise. Malgré un look et une fiche technique plutôt ambitieuse, la Nissan Arya n'a semble-t-il pas vraiment convaincu le jury, tout comme l'ID.5, l'autre gros SUV électrique présenté ici, aux côté du petit Niro...C'est une demi-surprise, maissur le plant des hybrides haut-de-gamme. Il faut dire que le tout électrique en ville est particulièrement bien géré, permettant au véhicule de moins chauffer à basse vitesse, tout en se montrant ultra-silencieuse. Et une fois sur piste (ou sur les petites routes de montagne), elle peut enfin lâcher les chevaux...Enfin,, il faut dire que ce van compact électrique est finalement très polyvalent et dynamique. En pratique, il est probable que le Ford e-Transit, bien plus volumineux, remporte un vif succès chez les professionnels qui ont besoin de mètres-cubes à gogo.• Ford e-Transit• Nissan TownStar(vainqueur)